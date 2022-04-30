Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин – вторая звезда матча «Питтсбург» – «Коламбус»

Евгений Малкин – вторая звезда матча «Питтсбург» – «Коламбус»
Комментарии

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» «Питтсбург Пингвинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.

Российский нападающий Евгений Малкин признан второй звездой матча. Россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первым стал Маркус Петтерссон, которому удалось заработать 3 (1+2) очка, а третье место за Эваном Родригесом, у которого один гол в матче.

У «Питтсбурга» забивали Евгений Малкин, Эван Родригес, Маркус Петтерссон, Крис Летанг и Брайан Бойл. Также Малкин отметился результативной передачей. На его счету 42 (20+22) очка в текущем сезоне НХЛ.

У «Коламбуса» забивали Джастин Дэнфорт, Оливер Бьёркстранд и Густав Нюквист. Российский защитник Владислав Гавриков провёл на льду 25 минут и 53 секунды, заработав «-2». Нападающий Егор Чинахов сыграл 11 минут и 28 секунд, заработав «-1».

Малкин идёт за 4-м титулом, Капризов — за новыми подвигами. Все русские в плей-офф НХЛ Малкин идёт за 4-м титулом, Капризов — за новыми подвигами. Все русские в плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022