Малкин идёт за 4-м титулом, Капризов — за новыми подвигами. Все русские в плей-офф НХЛ

У Кубка Стэнли с высокой вероятностью будет российский обладатель. Из 16 участников плей-офф наших хоккеистов нет только в трёх командах.

Сегодня стали известны все команды, которые попали в плей-офф НХЛ. Первые матчи 1/8 финала Кубка Стэнли стартуют 2 мая. Рассказываем про всех россиян, которые вступят в борьбу за престижный трофей.

Новость по теме В НХЛ определились все участники плей-офф сезона-2021/2022

«Каролина»

в. Пётр Кочетков, н. Андрей Свечников



До прошлой недели в составе лучшей команды Столичного дивизиона числился только один россиянин – Андрей Свечников. После некоторого замешательства в середине регулярки ему удалось здорово накатить на финиш. В апреле нападающий провёл три мультиочковые игры.

В минувшее воскресенье к нему неожиданно примкнул вратарь-соотечественник. Из-за травм двух основных голкиперов «Каролины» Пётр Кочетков получил возможность дебютировать в НХЛ. Своим шансом он воспользовался сполна, став первым российским вратарём, который выиграл три первых матча в лиге.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

в. Игорь Шестёркин, в. Александр Георгиев, н. Артемий Панарин



Нью-Йорк российскими вратарями уже давно не удивить. Игорь Шестёркин завершает регулярный чемпионат в качестве лидера среди коллег в НХЛ. В среднем голкипер пропускает меньше всех – 2,07 шайбы за матч.

Показатель его дублёра – Александра Георгиева – выглядит скромнее (2,95). Однако под занавес сезона Георгиев выступает великолепно. Из последних восьми матчей в старте он проиграл только один.

Отличную форму накануне плей-офф демонстрировал и Артемий Панарин. Форвард унизил соперника издевательским финтом и побил личный рекорд результативности – 96 очков. Добраться до сотни Панарину помешала травма: он пропустил бо́льшую часть игры с «Каролиной» и не вышел на лёд против «Монреаля».

«Питтсбург»

н. Евгений Малкин

Евгений Малкин полсезона восстанавливался после операции на колене. Но процесс адаптации 35-летний центрфорвард преодолел без видимых сложностей. В 40 играх у россиянина гроссмейстерские 40 очков. «Он настолько талантлив, что мгновенно делает «Питтсбург» лучше – особенно в большинстве», – высказался на днях защитник «Пингвинов» Крис Летанг.

Евгений Малкин

«Вашингтон»

в. Илья Самсонов, з. Дмитрий Орлов, н. Александр Овечкин, н. Евгений Кузнецов

Перспективы Александра Овечкина во второй раз поднять над головой Кубок Стэнли весьма призрачны. Во-первых, Овечкин пока не в состоянии поднять даже клюшку – после столкновения с вратарём «Торонто» он появлялся на льду только по случаю командной фотосессии. При этом Александр практически не шевелил левой рукой.

Главный тренер «Кэпс» Питер Лавиолетт утверждает, что статус готовности Овечкина – «со дня на день». Если возвращение лидера затянется, «Вашингтону» придётся непросто: в первом матче без Овечкина – с «Айлендерс» – атака «Столичных» произвела всего один гол.

На других российских полевых «Вашингтон» может положиться с уверенностью. Евгений Кузнецов в этом сезоне установил личный рекорд по продолжительности результативной серии (12 матчей); Дмитрий Орлов обновил своё достижение по количеству очков за регулярку (35).

А вот игра российского вратаря превратилась для «Кэпиталз» в головную боль: Илья Самсонов и так не блистал, но под конец регулярки совсем рассыпался. Во вчерашнем матче он допустил кошмарную ошибку – сначала опрометчиво вышел из ворот, а возвращаясь, засуетился и позволил забить сопернику, находившемуся на пятой точке.

«Тампа»

в. Андрей Василевский, з. Михаил Сергачёв, н. Никита Кучеров

Россияне из «Тампы» провели регулярку на привычно высоком уровне. Правда, и довольно крупных неприятностей они не избежали. Кучерову раскрыться на полную мощь помешали назойливые проблемы со здоровьем, Сергачёв получил дисквалификацию и солидный штраф за то, что грязно ударил в голову Митча Марнера из «Торонто». Василевский на старте чемпионата долго не мог обрести прежнюю стабильность.

Никита Кучеров Фото: Getty Images

Впрочем, перед плей-офф российские представители «Молний» снова внушают соперникам страх и ужас. Особенно это касается Кучерова. Свой предыдущий рабочий день он превратил в настоящий спектакль: в матче с «Коламбусом» забил и выложил три голевые передачи партнёрам. В семи последних играх на счету Никиты 20 (9+11) баллов – на таком разгоне Кучеров влетает в плей-офф.

«Сент-Луис»

н. Павел Бучневич, н. Владимир Тарасенко, н. Иван Барбашёв



Для каждого из российской тройки в «Сент-Луисе» нынешний сезон стал лучшим в карьере, если судить по цифрам. Все нападающие переустановили личные рекорды результативности, хотя едва ли кто-то ждал от них голевых подвигов.

Владимир Тарасенко Фото: Getty Images

Барбашёв с первых матчей в лиге считался, скорее, разрушителем. Бучневич с каждым сезоном прогрессировал, но ни снайперские, ни ассистентские навыки превалирующими в его арсенале не были. Тарасенко летом рассорился с руководством и врачами клуба из-за неэффективно проведённой операции на плече и не скрывал своего желания сменить место работы. Теперь все трое не просто набивают красивую статистику, но и получают удовольствие от хоккея. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на их счастливые фотографии.

«Миннесота»

з. Дмитрий Куликов, н. Кирилл Капризов

Кирилл Капризов в этом сезоне принял на себя роль живой легенды в «Миннесоте», где истосковались по настоящим звёздам. Нападающий переписал почти всю историю франшизы – теперь он владеет рекордами по очкам и голам за сезон, почти ежедневно получая комплименты от партнёров и пользователей соцсетей. А ещё уроженец Новокузнецка – первый и единственный из россиян, кто перешагнул отметку в 100 очков. Теперь от Капризова ждут новых подвигов — уже в плей-офф.

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

Дмитрий Куликов не обласкан таким вниманием. Но и он своей игрой в регулярном чемпионате заслужил порцию восторженных эпитетов. Два предыдущих сезона сложились для Куликова хуже некуда: он не задержался ни в «Нью-Джерси», ни в «Эдмонтоне». Травмы и испортившееся резюме безнадёжно зачёркивали перспективы защитника за океаном, пока он не оказался в «Миннесоте». В новом клубе он играет в среднем по 18 минут и с большим запасом демонстрирует лучший в карьере показатель полезности – «+23».

«Колорадо»

н. Валерий Ничушкин

С особенной яркостью засверкал и Валерий Ничушкин. Три года назад он, выступая за «Даллас», забил за сезон ровно 0 голов и воплотился в героя унизительных шуток. Теперь Ничушкин – один из лидеров «Колорадо», всерьёз претендующего на Кубок Стэнли. Валерий оказался блистательным двусторонним нападающим: он включён в обе спецбригады, отдаёт (27 ассистов), забивает (25 голов), проводит силовые приёмы, борется у бортов. Чтобы расширить список компетенций, россиянину осталось лишь встать в ворота.

«Даллас»

в. Антон Худобин, н. Александр Радулов, н. Денис Гурьянов, н. Владислав Наместников



«Даллас» залез в топ-16, несмотря на отсутствие Ничушкина. Однако едва ли «звёзд» ждёт далёкое и увлекательное путешествие по сетке плей-офф. Бело-зелёные последними заработали пропуск в майскую часть сезона. В этом команде не особенно посодействовали российские игроки. Антон Худобин не выходил на лёд с середины января. Александр Радулов проводит, вероятно, худший сезон в карьере, Денис Гурьянов явно остановился в развитии, а Владислав Наместников после перехода из «Детройта» и вовсе регрессировал.

Александр Радулов Фото: Getty Images

«Торонто»

з. Илья Любушкин, н. Илья Михеев



«Торонто» обошёл «Тампу» и «Бостон» в таблице Атлантического дивизиона, и не в последнюю очередь руку к этому достижению приложили россияне. Илья Михеев забросил 20 шайб – больше, чем по сумме двух предыдущих сезонов. Илья Любушкин усилил оборонительную линию команды, в середине сезона покинув «Аризону». Защитник стал стабильным игроком основы, а в апреле ещё и раззабивался – оба его гола пришлись на «Вашингтон».

«Флорида»

в. Сергей Бобровский, н. Максим Мамин



Сергей Бобровский, пережив два неудачных года, наконец адаптировался во «Флориде». 33-летний голкипер пропускает в среднем 2,67 шайбы за матч, что при увеличившейся результативности в НХЛ вполне достойно. В активе Сергея только два «сухаря», зато сразу 43 победы при всего лишь 11 поражениях.



Российский нападающий «Пантерз» Максим Мамин менее полезен. В середине апреля он забил первый гол за три месяца. В составе команды бывший хоккеист ЦСКА появляется время от времени – всего на его счету 38 матчей и 12 (7+5) очков.

«Калгари»

з. Никита Задоров



«Огоньки» уверенно забрали победу в Тихоокеанском дивизионе, в чём велика заслуга Никиты Задорова. Неудачи последних лет в «Колорадо» и «Чикаго» взбодрили защитника. В этом сезоне на настойчивую критику он ответил не только словами, но и игрой. Задоров повторил личный рекорд результативности пятилетней давности (20 очков) и переосмыслил свой взгляд на хоккей. Теперь Никита эффективен не только в силовой борьбе.

«Нэшвилл»

н. Яков Тренин



Яков Тренин стал одним из российский открытий года в НХЛ. Нападающий «Нэшвилла» проводит первый полноценный сезон в лиге – и дебют получается успешным. У Якова 17 голов, семь передач и две драки, одна из них – с самим Здено Харой. «Фото с Харой собрало больше всего лайков. Люди пишут «хорошая работа» и всё в таком духе. В итоге наложили 7 швов. Это совсем не больно», – рассказывал Тренин о сражении со словацким великаном.