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Агенты Бочарова подтвердили интерес «Локомотива» к вратарю московского «Динамо»

Агенты Бочарова подтвердили интерес «Локомотива» к вратарю московского «Динамо»
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Хоккейные агенты Юрий Николаев и Александр Черных, представляющие интересы голкипера московского «Динамо» Ивана Бочарова, прокомментировали информацию о возможности подписания их клиента ярославским «Локомотивом».

«Локомотив» действительно хочет видеть Бочарова в команде. Вопрос не в деньгах, а в понимании и переговорах двух клубов: «Локомотива» и «Динамо», — сказал Черных в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.

«Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов в своё время довольно долго работал с Ваней. Он знает, как можно добиться с Бочаровым максимального результата», — добавил Николаев.

Напомним, ранее московское «Динамо» покинул ряд хоккеистов, включая голкипера Александра Ерёменко.

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