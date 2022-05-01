«В КХЛ у Радулова есть интересное предложение». Интервью с топ-агентами России

Этот день настал! 1 мая в Континентальной лиге открылся рынок свободных агентов. Новости о переходах и продлении контрактов посыпались одна за другой, но и различных слухов по-прежнему хватает. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» ведущие хоккейные агенты страны Юрий Николаев и Александр Черных традиционно рассказали много всего интересного, в том числе поделившись мыслями, как, на их взгляд, будут жить клубы и хоккеисты в нынешней непростой ситуации.

«Вопрос с легионерами в рамках понимания самих легионеров»

— Каким будет трансферный рынок в нынешней ситуации?

Юрий Николаев: Рынок растянулся. Раньше многое решалось в марте-апреле, но в этом году сборная России не участвует в чемпионате мира. Клубы спокойно подходят к вопросам формирования бюджета, логистики, что будет немаловажно в следующем сезоне.

Александр Черных: Плюс важен вопрос иностранцев. У кого-то были подписанные контракты, а у некоторых договорённости с другими клубами. Теперь ситуация неопределённая, потому что есть визовый вопрос, есть вопрос с переводом денег и курсом валют.

— Есть и вопрос возможного давления на иностранцев в их странах.

А.Ч.: У нас, например, был один канадец, который хотел сюда приехать. Но потом там началась вся эта волна.

— Да Коста вернётся в Россию?

А.Ч.: Он планирует.

— В целом вопрос с легионерами станет проблемным?

А.Ч.: Затянется.

Ю.Н.: Вопрос с легионерами в рамках понимания самих легионеров, как мне кажется. Никто же не собирается закрывать для них лигу и говорить, чтобы не приезжали. Наоборот, двери для них открыты. Но как поступят иностранцы, никто не знает. Слишком часто меняется мнение.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как считаете, нужно ли вводить зеркальные правила? Например, в Латвии официально запретили трудоустраиваться российским хоккеистам. Может, латвийцы нам здесь тоже не нужны?

Ю.Н.: Есть ФХР и Минспорта, они принимают решения. Мы считаем, что спорт должен быть вне политики.

А.Ч.: Мы общаемся со всеми. Латвийские хоккеисты тоже от всего этого страдают.

— Уход из КХЛ рижского «Динамо» и «Йокерита» не станет большой проблемой?

А.Ч.: Для российских игроков нет, потому что их там и так почти не было. «Йокерит» был интересен как участник чемпионата, Рига с Зубовым тоже неплохо выглядела.

Ю.Н.: Я всегда с сожалением отношусь к сокращению лиги, а не к её расширению.

— Что будет с зарплатами и контрактами хоккеистов?

Ю.Н.: Потолок и пол зарплат по сравнению с прошлым годом не изменились. Поэтому я не думаю, что будут большие перемены.

А.Ч.: На лидеров всё равно будут выделять те средства, которые и планировалось. Тем более если не будет легионеров. Может, на третьих-четвёртых звеньях это как-то и скажется.

— Опять же, если в клубах не будет сокращения бюджетов.

А.Ч.: Время покажет. На сегодняшний день какой-то глобальной информации от клубов нет.

«На сегодняшний день нового контракта у Зарипова нет»

— У вас есть понимание ситуации в московском «Динамо», кто там принимает решения?

А.Ч.: Официально на сегодняшний день это Алексей Сопин (генеральный менеджер «Динамо». – Прим. «Чемпионата»), мы общаемся с ним. Он уполномочен вести переговоры.

— В «Динамо» проблемная ситуация с Иваном Бочаровым и Андреем Мироновым…

А.Ч.: Да нет проблемной ситуации.

— Тот же Миронов – значимая фигура для команды. В клубе могли бы быть более гибкими по отношению к нему.

А.Ч.: Кто сказал, что они не гибкие? У них просто изменения в руководстве, а у Андрея есть желание остаться в «Динамо». Мы договоримся. С Бочаровым, если не получится, будем просить обмена.

— Ещё была информация, что «Динамо» заинтересовано в условиях вратаря Жеренко, но у него контракт с финским клубом. Как быть?

А.Ч.: Мы в диалоге с клубом «Ильвес» относительно российских игроков. У Вадима действующий контракт, но у «Динамо» есть желание. Если в Финляндии будет форс-мажор по отношению к российским игрокам, то в «Динамо» Жеренко готовы видеть.

— По Светлакову с ЦСКА договоритесь?

Ю.Н.: Он ограниченно свободный агент. Думаю, что да. Проблем с этим не будет.

— Большой спрос на рынке будет на капитана «Металлурга» Егора Яковлева.

Ю.Н.: Я думаю, что все ведущие клубы постараются сохранить своих лидеров. Но это всё уходит в переговорный процесс.

— Доводилось слышать критику в адрес форвардов «Ак Барса» Воронкова и Галимова. Согласны с ней? А вот Билялов, наоборот, радует.

А.Ч.: Я не слышал критики. Билялов залечил свою травму, в этом году он сыграл. А что касается Воронкова и Галимова, то, может быть, по сравнению с прошлым сезоном они сыграли не так ярко. А так они сыграли достойно. У тренерского штаба к ним претензий не было.

— Уволенный из «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ищет новые варианты трудоустройства?

Ю.Н.: Я недавно был в Казани, мы с ним переговорили. Руководство приняло такое решение. Пока Дмитрий Вячеславович отдыхает.

— А у Даниса Зарипова какие планы?

Ю.Н.: Тоже недавно общались. На днях что-то должно проясниться. Результат в этом году не достигнут, наверное, пойдёт за своим шестым Кубком Гагарина (смеётся).

— Приход в Казань Знарка тоже может повлиять на решение Даниса.

Ю.Н.: Это всё в понимании Олега Валерьевича. Думаю, они найдут общий язык. На сегодняшний день нового контракта у Даниса Зарипова нет.

— Какие новости по Максиму Чудинову?

Ю.Н.: Он будет играть, мы обязательно подпишем контракт с одним из клубов. Но главное пожелание команд — чтобы Максим прошёл углублённое медицинское обследование. Хотя он с декабря месяца на льду, тренируется. Спрос на Максима есть.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ежов и Бочаров будут играть за «Салават Юлаев»

— Очень много ваших молодых игроков играют в «Сочи» — Глотов, Гараев, Петьков, Точицкий. Довольны их развитием?

А.Ч.: С приходом Андрея Назарова многие ребята раскрылись, мы уже переподписали контракты с Гараевым, Петьковым, Бабенко.

Ю.Н.: По Глотову тоже было сделано достойное предложение, мы продлили контракт на два сезона.

— Какие новости есть из «Салавата Юлаева»? Ходили разговоры, что Илья Ежов из «Витязя» перебирается в Уфу.

Ю.Н.: Это правда. Ежов продолжит карьеру в «Салавате».

— На какой срок рассчитано соглашение?

Ю.Н.: На год.

— Ещё кто-то из ваших клиентов станет игроком «Салавата»?

Ю.Н.: Станислав Бочаров. Также продлили контракты с Коледовым и Кулёминым. Дальше мы продолжаем разговаривать с ними по селекционной работе, но это уже будет после 1 мая.

— Бочаров также подписал годичное соглашение?

Ю.Н.: Да.

«Трактор – одна из тех команд, относительно которой больше всего интересно положение с легионерами»

— Какая ситуация с Виталием Кравцовым – он остаётся в «Тракторе» или снова будет пробовать себя в НХЛ?

Ю.Н.: Он в раздумьях. Пока что он улетел во Владивосток и решение ещё не принял.

— Если в целом говорить о «Тракторе», то там ведь почти все игроки уже находятся на контрактах.

Ю.Н.: Что касается челябинского клуба, то это как раз одна из тех команд, относительно которой больше всего интересно положение с легионерами. Думаю, что для них сейчас не лучшая ситуация. Они активным образом ведут себя на рынке, но всё это уходит в понимание того, что будет дальше с иностранцами.

«Сейчас мы не понимаем, готовы ли богатые клубы тратить деньги на выкуп игроков»

— Голкипер Евгений Аликин переподписал соглашение с «Амуром» ещё на один сезон.

А.Ч.: Да, мы вели диалог с клубом, чтобы он ещё на сезон остался в Хабаровске.

— То есть его там всё устраивает?

Ю.Н.: Вопрос стоял иначе. Он находился в статусе ограниченно свободного агента. И если сейчас мы посмотрим на рынок, хотя ещё и рано об этом говорить, то вопрос в том, что мы не понимаем трансферной политики богатых клубов. Мы не понимаем, как они будут распоряжаться своими бюджетами и готовы ли они тратить деньги на выкуп игроков.

— Если иностранные вратари в большинстве своём покинут лигу, то политика оффершитов может получить большое применение, и на того же Аликина могли найтись покупатели.

Ю.Н.: Оффершит в КХЛ не соответствует тем правилам, которые установлены в НХЛ. Есть формула, по которой рассчитывается сумма компенсации. И ситуация с Аликиным заключалась в том, что если бы он сейчас находился в статусе НСА, то она могла бы развиваться по иному сценарию.

— А что будет с Владимиром Бутузовым?

Ю.Н.: Он в «Сибири».

— Бобков и Баранцев переходят в «Автомобилист»?

Ю.Н.: Да, всё так.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«У Сошникова есть предложение от «Авангарда». Он всё взвешивает»

— Никита Сошников получил предложение о новом контракте от «Авангарда»?

Ю.Н.: Есть предложение от омского клуба. Мы смотрим ситуацию, всё находится в понимании его самого.

— Но он хочет остаться в России?

А.Ч.: Он всё взвешивает – и кто будет тренером, и какая локация, и какой будет подобран состав. Понимаете – кому-то достаточно просто финансовых условий контракта, а кто-то задаёт вопросы – а с кем я буду играть, а в каком звене? Многие анализируют ситуацию комплексно и изучают всю структуру команды.

— Какая ситуация с Владимиром Брюквиным? Год назад он покинул «Динамо», приняв оффершит «Авангарда», но в этом сезоне его игровое время было минимальным. Он не пожалел о своём решении?

А.Ч.: Знаете, я с ним общался. И он считает, что то, что он прошёл школу Хартли – это большой плюс для него. Он сказал, что таких силовых упражнений никогда не видел. Благодаря им он очень сильно закачал себе пах. Поэтому, в принципе, он не сильно огорчён таким сезоном.

Ю.Н.: И сейчас у него контракт с «Авангардом» ещё на один сезон.

— По Комарову и Косову пока ничего не понятно?

Ю.Н.: Они покидают «Авангард». У нас есть предложения от нескольких клубов КХЛ, сейчас мы выбираем.

— Многих удивило решение Александра Свитова неожиданно возобновить карьеру. Что он планирует делать дальше?

Ю.Н.: Мы постоянно общаемся с Александром и находимся с ним на связи. Да, он принял решение о продолжении карьеры. Понятно, что он сделал это для поддержки команды, и в этом плане я с ним полностью согласен. Он стал тем игроком, на которого могли равняться молодые хоккеисты в раздевалке. Это его родной клуб и город, в котором он вырос. Так что всё нормально. Думаю, что он останется в системе «Авангарда».

— Много разговоров ходит о Климе Костине. Планирует ли он возвращаться в «Авангард» из НХЛ?

Ю.Н.: Закончится сезон, тогда и будет видно. Подтверждаю информацию, что «Авангард» им действительно интересуется.

«Вопрос Гусева уже обсуждали со СКА, но пока ещё не с самим Никитой»

— Что с Никитой Гусевым – хочет ли он вернуться в НХЛ или планирует остаться в России?

Ю.Н.: Давайте так – он находится в статусе неограниченно свободного агента. Если говорить честно, то мы с ним ещё не садились и не говорили о дальнейших планах. Мы все понимаем, что он востребованный игрок, но пока ничего конкретно не обсуждали. Со СКА вопрос уже обсуждали, а вот с Никитой пока ещё нет.

— Галимов и Ожиганов также пока находятся без новых контрактов. Какая ситуация с ними?

Ю.Н.: У Эмиля есть желание остаться в СКА, мы найдём точки соприкосновения с клубом.

— А что с Ожигановым?

Ю.Н.: Я знаю очень мало игроков, которые хотят переходить из ведущих клубов в другие команды. Естественно, у Игоря тоже есть желание остаться в Санкт-Петербурге. Посмотрим. Мы в переговорном процессе.

«Устал читать различную «желтуху»! Почему надо опускаться до оскорблений?»

— Что с Ковальчуком – будет ли он продолжать игровую карьеру или сосредоточится на управленческой деятельности?

Ю.Н.: Поддерживаем общение, недавно с ним разговаривали. Но мы точно не будем представлять интересы генерального менеджера сборной России.

— Говорят, что он уже не генеральный менеджер.

Ю.Н.: Вот очень много всего говорят. И я не хочу говорить какие-то высокопарные слова, но мы часто читали, что в своё время руководителей сборной назначали специальным советом. Думаю, что так это происходит и сейчас. Руководители клубов назначают тренеров клубов, руководители федерации назначают тренеров сборной России. И я не хочу заниматься призывами, однако порой неприятно читать некоторых экспертов, которые нелицеприятно высказываются о своих коллегах.

Например, зачем Владимир Анатольевич Плющев в своих интервью одного называет гастролёром, другого – пассажиром? Люди — олимпийские чемпионы, как они могут быть пассажирами? То же самое по Кожевникову и Хартли. Всё это выглядит со стороны не в лучшем виде. Ты публичная личность, и если ты высказываешь своё мнение, то надо соблюдать этикет. Я знаю, что это не наша агентская тема и многие спросят, зачем я об этом говорю, но просто неприятно читать.

— Если вернуться к теме будущего Ковальчука, то что Илья дальше планирует делать – созрел ли он для тренерской работы, как тот же Фёдоров, который с ходу вывел команду в финал плей-офф.

Ю.Н.: Вот если затронули тему Фёдорова, то кто скажет, что он добился отрицательного результата в этом сезоне? Он же работал первый год и сразу выиграл Кубок Гагарина. А Жамнов вывел сборную России в финал Олимпиады и взял серебро. Что это – плохой результат? Зубов недоработал в молодёжной сборной России, но со средним «Сочи» он выходил в плей-офф. Почему надо опускаться до каких-то оскорблений? Понимаю, что моё мнение не все разделяют, но мне не нравятся эти огульные высказывания. Я третий десяток лет работаю в хоккее, неприятно читать различную «желтуху».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Если Радулов захочет приехать в КХЛ, то у нас есть для него интересное предложение»

— Поддерживаете ли связь с Антоном Худобиным?

Ю.Н.: Общался с ним перед его отъездом в Америку. У него ещё год контракта.

— Какие новости по Радулову? Мелькали слухи, что он может оказаться в «Ак Барсе».

Ю.Н.: Мы все очень хорошо знаем Александра Валерьевича. Это тот человек, который принимает решения сам. Интерес в КХЛ к нему есть, что тут скрывать. Не думаю, что будут какие-то проблемы с его трудоустройством. Если Радулов захочет приехать сюда, то у нас есть предложение для него. Интересное, обсуждённое с моей стороны предложение.

— Что сейчас интересного в «Спартаке»?

А.Ч.: Они продлили своих ограниченно свободных агентов, с Хохлачёвым новый контракт был заключён ещё в декабре.

Ю.Н.: Да, они продлили своих ребят. Что касается селекционных вопросов, то они находятся в обсуждении.

— На днях прошла информация, что Олег Ли нашёл новую команду.

Ю.Н.: В Екатеринбурге.

— Что по Максиму Гончарову?

Ю.Н.: У нас есть предложение от «Сибири». Он думает.

«Куньлунь» не выходит на связь. Непонятно, где они будут играть, как комплектоваться»

— Павел Порядин давно перерос уровень «Нефтехимика», но никак не может оттуда никуда перейти.

Ю.Н.: Порядин на довольно большом контракте там играет. Раз они дают ему такие деньги, то пусть используют так, как считают нужным. Сезон покажет, насколько они были правы.

— Есть понимание, как работать с «Адмиралом»? Там снова как будто тишина в плане селекции, генеральный менеджер то ли есть, то ли нет.

А.Ч.: Ну почему же. На днях звонил Вадим Аверкин, сказал, что он генеральный менеджер, а Леонид Тамбиев — главный тренер, и у них все полномочия. Больше никого нет. Так что если «Адмирал» будет заинтересован в наших игроках, то мы пойдём с ними на переговоры. Мы готовы к диалогу, как и со всеми клубами. Правда, «Куньлунь» вот на связь не выходит. Пока мы не понимаем, как они будут комплектоваться, какой бюджет, где они будут играть.

— С «Витязем» тоже сложная ситуация?

А.Ч.: Там сейчас нет тренера, но генеральный менеджер ведёт селекцию, он постоянно на связи. Например, мы туда уже подписали Галузина.

— В «Северстали» у вас налаживаются отношения с Андреем Разиным?

А.Ч.: Они и были нормальные. Может, лет семь-восемь назад было иначе, но в последнее время у нас нормальный диалог. В прошлом сезоне у нас в «Северсталь» пошли Макеев, Хлыстов, Тимашов, Пилипенко.

«Неколенко раскрылся в плей-офф. Сейчас будем по нему разговаривать с «Металлургом»

— Какая сейчас обстановка в «Торпедо», где будет работать Игорь Ларионов?

А.Ч.: Они с нами активно работают. Но вообще все клубы с нами активно работают.

— Слышали, что Егор Мартынов уходит из «Торпедо».

А.Ч.: Да, его там не будет, Егор близок к переходу в московское «Динамо».

— Интересна судьба американского форварда Агостино.

А.Ч.: У него есть действующий контракт с Нижним Новгородом.

— Какая ситуация с Миксом Индрашисом?

А.Ч.: А какая может быть ситуация? Европа. Он же латыш, им на днях запретили работать в России. Индрашис — законопослушный гражданин.

— А как тогда работает Леонид Тамбиев?

А.Ч.: Может, у него есть второе гражданство.

Ю.Н.: Опять же… Вот мы говорили про спорт, а перешли к теме гражданства. Почему мы должны в политику всё время углубляться?

— Согласны, что угадали с обменом Дениса Зернова на Николая Прохоркина перед сезоном?

Ю.Н.: Как сказали мне Алексей Волков (генеральный менеджер «Авангарда». – Прим. «Чемпионата») и Сергей Гомоляко (спортивный директор «Металлурга». – Прим. «Чемпионата), это был взаимовыгодный обмен. Зернов, видите, второй год на вершине, во втором финале подряд. Даже в третьем, если вспоминать финал 2019-го. Сразу после окончания плей-офф мы продлили контракт с «Металлургом» ещё на два года.

В «Металлурге» у Григорьева закончился контракт — будем смотреть. У Пашнина то же самое. Неколенко раскрылся в плей-офф, хорошо выполнял поставленные перед ним задачи. У него есть действующий контракт на следующий сезон, но мы бы хотели поднять разговор с «Металлургом» об увеличении срока соглашения.

— Рады за Петра Кочеткова, который триумфально дебютировал в НХЛ?

Ю.Н.: Мы всегда рады за наших ребят.

А.Ч.: А что тут говорить — три игры и три победы. Плюс он чуть ранее получил приз лучшему новичку месяца в АХЛ.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив» хотел бы видеть Бочарова в команде»

— Вы ведёте не так много дел с иностранными хоккеистами.

А.Ч.: Все наши иностранные клиенты играют в клубах КХЛ. Зачем везти сюда неликвид? Те ребята, которые сюда приезжают, показывают результат.

— Прекратил своё существование профсоюз КХЛ, как к этому относитесь?

А.Ч.: Мы и раньше никак не соприкасались, вели дела параллельно.

— Как дела у ваших клиентов в «Локомотиве»?

Ю.Н.: У Рафикова действующий контракт, в остальном — только молодые ребята. Ярослав Лихачёв – один из лучших бомбардиров молодёжки.

— А у игроков из «Ак Барса»?

А.Ч.: У Александра Бурмистрова, Дмитрия Воронкова, Тимура Билялова, Даниила Тарасова и Никиты Лямкина действующие контракты.

— Говорят об интересе «Локомотива» к Ивану Бочарову.

А.Ч.: «Локомотив» действительно хочет видеть Бочарова в команде. Вопрос не в деньгах, а в понимании и переговорах двух клубов: «Локомотива» и «Динамо».

Ю.Н.: Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов в своё время довольно долго работал с Ваней. Он знает, как можно добиться с Бочаровым максимального результата.

«Осипов создал такое же пиететное отношение в «Рубине», как Свитов в «Омских ястребах»

— Какая ситуация у Владимира Жаркова?

Ю.Н.: У Владимира действующий контракт.

— Что планирует делать Илья Зубов?

Ю.Н.: Разговариваю с ним каждый день. Он хорошо сыграл в Европе, провёл сезон в чешской команде из австрийской лиги. У Ильи есть предложения из европейских команд. Но пока никто не знает, как будет разворачиваться ситуация.

— А что насчёт братьев Костицыных?

А.Ч.: У Сергея очень серьёзная травма спины. Он даже в минском «Динамо» после неё матчей 10 всего провёл, она постоянно давала о себе знать. У Андрея такой возраст уже… Возможно, где-то зацепится в Европе.

— Александр Осипов выиграл чемпионский титул ВХЛ.

Ю.Н.: Очень рад за него! Поздравил его с победой, он доволен. В определённый момент любой игрок оказывается перед выбором – попытаться что-то ещё зацепить или жить в комфортных условиях. Александр помог Николаю Бабенко (генеральный менеджер «Рубина». – Прим. «Чемпионата»), помог становлению команды в раздевалке. В «Рубине» Осипов создал такое же пиететное отношение, какое создал Александр Свитов в «Омских ястребах».

А.Ч.: Осипова сначала хотели взять тренером, а потом генеральный менеджер «Рубина» предложил стать играющим тренером. Он согласился и очень рад.

— Поговаривают, что Алексей Потапов может уйти из «Трактора».

Ю.Н.: Первый раз об этом слышу. У него контракт.

— Куда перейдёт Дмитрий Шикин?

А.Ч.: В «Витязь». Было предложение из Швейцарии, но у него есть дети. Нужно было определиться. Ситуация в Европе пограничная, он не стал рисковать, остался здесь. Хотя в Швейцарии ему очень понравилось.