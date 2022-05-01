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Агенты Юрий Николаев и Александр Черных – о трансферах в КХЛ, Ковальчуке и Радулове

«В КХЛ у Радулова есть интересное предложение». Интервью с топ-агентами России
Сергей Емельянов Павел Панышев
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Интервью с российскими топ-агентами
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Трансферное окно официально открылось, новостей о переходах хоть отбавляй.

Этот день настал! 1 мая в Континентальной лиге открылся рынок свободных агентов. Новости о переходах и продлении контрактов посыпались одна за другой, но и различных слухов по-прежнему хватает. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» ведущие хоккейные агенты страны Юрий Николаев и Александр Черных традиционно рассказали много всего интересного, в том числе поделившись мыслями, как, на их взгляд, будут жить клубы и хоккеисты в нынешней непростой ситуации.

«Вопрос с легионерами в рамках понимания самих легионеров»

— Каким будет трансферный рынок в нынешней ситуации?
Юрий Николаев: Рынок растянулся. Раньше многое решалось в марте-апреле, но в этом году сборная России не участвует в чемпионате мира. Клубы спокойно подходят к вопросам формирования бюджета, логистики, что будет немаловажно в следующем сезоне.

Александр Черных: Плюс важен вопрос иностранцев. У кого-то были подписанные контракты, а у некоторых договорённости с другими клубами. Теперь ситуация неопределённая, потому что есть визовый вопрос, есть вопрос с переводом денег и курсом валют.

— Есть и вопрос возможного давления на иностранцев в их странах.
А.Ч.: У нас, например, был один канадец, который хотел сюда приехать. Но потом там началась вся эта волна.

— Да Коста вернётся в Россию?
А.Ч.: Он планирует.

— В целом вопрос с легионерами станет проблемным?
А.Ч.: Затянется.
Ю.Н.: Вопрос с легионерами в рамках понимания самих легионеров, как мне кажется. Никто же не собирается закрывать для них лигу и говорить, чтобы не приезжали. Наоборот, двери для них открыты. Но как поступят иностранцы, никто не знает. Слишком часто меняется мнение.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как считаете, нужно ли вводить зеркальные правила? Например, в Латвии официально запретили трудоустраиваться российским хоккеистам. Может, латвийцы нам здесь тоже не нужны?
Ю.Н.: Есть ФХР и Минспорта, они принимают решения. Мы считаем, что спорт должен быть вне политики.
А.Ч.: Мы общаемся со всеми. Латвийские хоккеисты тоже от всего этого страдают.

— Уход из КХЛ рижского «Динамо» и «Йокерита» не станет большой проблемой?
А.Ч.: Для российских игроков нет, потому что их там и так почти не было. «Йокерит» был интересен как участник чемпионата, Рига с Зубовым тоже неплохо выглядела.
Ю.Н.: Я всегда с сожалением отношусь к сокращению лиги, а не к её расширению.

— Что будет с зарплатами и контрактами хоккеистов?
Ю.Н.: Потолок и пол зарплат по сравнению с прошлым годом не изменились. Поэтому я не думаю, что будут большие перемены.
А.Ч.: На лидеров всё равно будут выделять те средства, которые и планировалось. Тем более если не будет легионеров. Может, на третьих-четвёртых звеньях это как-то и скажется.

— Опять же, если в клубах не будет сокращения бюджетов.
А.Ч.: Время покажет. На сегодняшний день какой-то глобальной информации от клубов нет.

«На сегодняшний день нового контракта у Зарипова нет»

— У вас есть понимание ситуации в московском «Динамо», кто там принимает решения?
А.Ч.: Официально на сегодняшний день это Алексей Сопин (генеральный менеджер «Динамо». – Прим. «Чемпионата»), мы общаемся с ним. Он уполномочен вести переговоры.

— В «Динамо» проблемная ситуация с Иваном Бочаровым и Андреем Мироновым…
А.Ч.: Да нет проблемной ситуации.

— Тот же Миронов – значимая фигура для команды. В клубе могли бы быть более гибкими по отношению к нему.
А.Ч.: Кто сказал, что они не гибкие? У них просто изменения в руководстве, а у Андрея есть желание остаться в «Динамо». Мы договоримся. С Бочаровым, если не получится, будем просить обмена.

— Ещё была информация, что «Динамо» заинтересовано в условиях вратаря Жеренко, но у него контракт с финским клубом. Как быть?
А.Ч.: Мы в диалоге с клубом «Ильвес» относительно российских игроков. У Вадима действующий контракт, но у «Динамо» есть желание. Если в Финляндии будет форс-мажор по отношению к российским игрокам, то в «Динамо» Жеренко готовы видеть.

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— По Светлакову с ЦСКА договоритесь?
Ю.Н.: Он ограниченно свободный агент. Думаю, что да. Проблем с этим не будет.

— Большой спрос на рынке будет на капитана «Металлурга» Егора Яковлева.
Ю.Н.: Я думаю, что все ведущие клубы постараются сохранить своих лидеров. Но это всё уходит в переговорный процесс.

— Доводилось слышать критику в адрес форвардов «Ак Барса» Воронкова и Галимова. Согласны с ней? А вот Билялов, наоборот, радует.
А.Ч.: Я не слышал критики. Билялов залечил свою травму, в этом году он сыграл. А что касается Воронкова и Галимова, то, может быть, по сравнению с прошлым сезоном они сыграли не так ярко. А так они сыграли достойно. У тренерского штаба к ним претензий не было.

— Уволенный из «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ищет новые варианты трудоустройства?
Ю.Н.: Я недавно был в Казани, мы с ним переговорили. Руководство приняло такое решение. Пока Дмитрий Вячеславович отдыхает.

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— А у Даниса Зарипова какие планы?
Ю.Н.: Тоже недавно общались. На днях что-то должно проясниться. Результат в этом году не достигнут, наверное, пойдёт за своим шестым Кубком Гагарина (смеётся).

— Приход в Казань Знарка тоже может повлиять на решение Даниса.
Ю.Н.: Это всё в понимании Олега Валерьевича. Думаю, они найдут общий язык. На сегодняшний день нового контракта у Даниса Зарипова нет.

— Какие новости по Максиму Чудинову?
Ю.Н.: Он будет играть, мы обязательно подпишем контракт с одним из клубов. Но главное пожелание команд — чтобы Максим прошёл углублённое медицинское обследование. Хотя он с декабря месяца на льду, тренируется. Спрос на Максима есть.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ежов и Бочаров будут играть за «Салават Юлаев»

— Очень много ваших молодых игроков играют в «Сочи» — Глотов, Гараев, Петьков, Точицкий. Довольны их развитием?
А.Ч.: С приходом Андрея Назарова многие ребята раскрылись, мы уже переподписали контракты с Гараевым, Петьковым, Бабенко.
Ю.Н.: По Глотову тоже было сделано достойное предложение, мы продлили контракт на два сезона.

— Какие новости есть из «Салавата Юлаева»? Ходили разговоры, что Илья Ежов из «Витязя» перебирается в Уфу.
Ю.Н.: Это правда. Ежов продолжит карьеру в «Салавате».

— На какой срок рассчитано соглашение?
Ю.Н.: На год.

— Ещё кто-то из ваших клиентов станет игроком «Салавата»?
Ю.Н.: Станислав Бочаров. Также продлили контракты с Коледовым и Кулёминым. Дальше мы продолжаем разговаривать с ними по селекционной работе, но это уже будет после 1 мая.

— Бочаров также подписал годичное соглашение?
Ю.Н.: Да.

«Трактор – одна из тех команд, относительно которой больше всего интересно положение с легионерами»

— Какая ситуация с Виталием Кравцовым – он остаётся в «Тракторе» или снова будет пробовать себя в НХЛ?
Ю.Н.: Он в раздумьях. Пока что он улетел во Владивосток и решение ещё не принял.

— Если в целом говорить о «Тракторе», то там ведь почти все игроки уже находятся на контрактах.
Ю.Н.: Что касается челябинского клуба, то это как раз одна из тех команд, относительно которой больше всего интересно положение с легионерами. Думаю, что для них сейчас не лучшая ситуация. Они активным образом ведут себя на рынке, но всё это уходит в понимание того, что будет дальше с иностранцами.

«Сейчас мы не понимаем, готовы ли богатые клубы тратить деньги на выкуп игроков»

— Голкипер Евгений Аликин переподписал соглашение с «Амуром» ещё на один сезон.
А.Ч.: Да, мы вели диалог с клубом, чтобы он ещё на сезон остался в Хабаровске.

— То есть его там всё устраивает?
Ю.Н.: Вопрос стоял иначе. Он находился в статусе ограниченно свободного агента. И если сейчас мы посмотрим на рынок, хотя ещё и рано об этом говорить, то вопрос в том, что мы не понимаем трансферной политики богатых клубов. Мы не понимаем, как они будут распоряжаться своими бюджетами и готовы ли они тратить деньги на выкуп игроков.

— Если иностранные вратари в большинстве своём покинут лигу, то политика оффершитов может получить большое применение, и на того же Аликина могли найтись покупатели.
Ю.Н.: Оффершит в КХЛ не соответствует тем правилам, которые установлены в НХЛ. Есть формула, по которой рассчитывается сумма компенсации. И ситуация с Аликиным заключалась в том, что если бы он сейчас находился в статусе НСА, то она могла бы развиваться по иному сценарию.

— А что будет с Владимиром Бутузовым?
Ю.Н.: Он в «Сибири».

— Бобков и Баранцев переходят в «Автомобилист»?
Ю.Н.: Да, всё так.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«У Сошникова есть предложение от «Авангарда». Он всё взвешивает»

Никита Сошников получил предложение о новом контракте от «Авангарда»?
Ю.Н.: Есть предложение от омского клуба. Мы смотрим ситуацию, всё находится в понимании его самого.

— Но он хочет остаться в России?
А.Ч.: Он всё взвешивает – и кто будет тренером, и какая локация, и какой будет подобран состав. Понимаете – кому-то достаточно просто финансовых условий контракта, а кто-то задаёт вопросы – а с кем я буду играть, а в каком звене? Многие анализируют ситуацию комплексно и изучают всю структуру команды.

— Какая ситуация с Владимиром Брюквиным? Год назад он покинул «Динамо», приняв оффершит «Авангарда», но в этом сезоне его игровое время было минимальным. Он не пожалел о своём решении?
А.Ч.: Знаете, я с ним общался. И он считает, что то, что он прошёл школу Хартли – это большой плюс для него. Он сказал, что таких силовых упражнений никогда не видел. Благодаря им он очень сильно закачал себе пах. Поэтому, в принципе, он не сильно огорчён таким сезоном.
Ю.Н.: И сейчас у него контракт с «Авангардом» ещё на один сезон.

— По Комарову и Косову пока ничего не понятно?
Ю.Н.: Они покидают «Авангард». У нас есть предложения от нескольких клубов КХЛ, сейчас мы выбираем.

— Многих удивило решение Александра Свитова неожиданно возобновить карьеру. Что он планирует делать дальше?
Ю.Н.: Мы постоянно общаемся с Александром и находимся с ним на связи. Да, он принял решение о продолжении карьеры. Понятно, что он сделал это для поддержки команды, и в этом плане я с ним полностью согласен. Он стал тем игроком, на которого могли равняться молодые хоккеисты в раздевалке. Это его родной клуб и город, в котором он вырос. Так что всё нормально. Думаю, что он останется в системе «Авангарда».

— Много разговоров ходит о Климе Костине. Планирует ли он возвращаться в «Авангард» из НХЛ?
Ю.Н.: Закончится сезон, тогда и будет видно. Подтверждаю информацию, что «Авангард» им действительно интересуется.

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«Вопрос Гусева уже обсуждали со СКА, но пока ещё не с самим Никитой»

— Что с Никитой Гусевым – хочет ли он вернуться в НХЛ или планирует остаться в России?
Ю.Н.: Давайте так – он находится в статусе неограниченно свободного агента. Если говорить честно, то мы с ним ещё не садились и не говорили о дальнейших планах. Мы все понимаем, что он востребованный игрок, но пока ничего конкретно не обсуждали. Со СКА вопрос уже обсуждали, а вот с Никитой пока ещё нет.

— Галимов и Ожиганов также пока находятся без новых контрактов. Какая ситуация с ними?
Ю.Н.: У Эмиля есть желание остаться в СКА, мы найдём точки соприкосновения с клубом.

— А что с Ожигановым?
Ю.Н.: Я знаю очень мало игроков, которые хотят переходить из ведущих клубов в другие команды. Естественно, у Игоря тоже есть желание остаться в Санкт-Петербурге. Посмотрим. Мы в переговорном процессе.

«Устал читать различную «желтуху»! Почему надо опускаться до оскорблений?»

— Что с Ковальчуком – будет ли он продолжать игровую карьеру или сосредоточится на управленческой деятельности?
Ю.Н.: Поддерживаем общение, недавно с ним разговаривали. Но мы точно не будем представлять интересы генерального менеджера сборной России.

— Говорят, что он уже не генеральный менеджер.
Ю.Н.: Вот очень много всего говорят. И я не хочу говорить какие-то высокопарные слова, но мы часто читали, что в своё время руководителей сборной назначали специальным советом. Думаю, что так это происходит и сейчас. Руководители клубов назначают тренеров клубов, руководители федерации назначают тренеров сборной России. И я не хочу заниматься призывами, однако порой неприятно читать некоторых экспертов, которые нелицеприятно высказываются о своих коллегах.

Например, зачем Владимир Анатольевич Плющев в своих интервью одного называет гастролёром, другого – пассажиром? Люди — олимпийские чемпионы, как они могут быть пассажирами? То же самое по Кожевникову и Хартли. Всё это выглядит со стороны не в лучшем виде. Ты публичная личность, и если ты высказываешь своё мнение, то надо соблюдать этикет. Я знаю, что это не наша агентская тема и многие спросят, зачем я об этом говорю, но просто неприятно читать.

— Если вернуться к теме будущего Ковальчука, то что Илья дальше планирует делать – созрел ли он для тренерской работы, как тот же Фёдоров, который с ходу вывел команду в финал плей-офф.
Ю.Н.: Вот если затронули тему Фёдорова, то кто скажет, что он добился отрицательного результата в этом сезоне? Он же работал первый год и сразу выиграл Кубок Гагарина. А Жамнов вывел сборную России в финал Олимпиады и взял серебро. Что это – плохой результат? Зубов недоработал в молодёжной сборной России, но со средним «Сочи» он выходил в плей-офф. Почему надо опускаться до каких-то оскорблений? Понимаю, что моё мнение не все разделяют, но мне не нравятся эти огульные высказывания. Я третий десяток лет работаю в хоккее, неприятно читать различную «желтуху».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Если Радулов захочет приехать в КХЛ, то у нас есть для него интересное предложение»

— Поддерживаете ли связь с Антоном Худобиным?
Ю.Н.: Общался с ним перед его отъездом в Америку. У него ещё год контракта.

— Какие новости по Радулову? Мелькали слухи, что он может оказаться в «Ак Барсе».
Ю.Н.: Мы все очень хорошо знаем Александра Валерьевича. Это тот человек, который принимает решения сам. Интерес в КХЛ к нему есть, что тут скрывать. Не думаю, что будут какие-то проблемы с его трудоустройством. Если Радулов захочет приехать сюда, то у нас есть предложение для него. Интересное, обсуждённое с моей стороны предложение.

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— Что сейчас интересного в «Спартаке»?
А.Ч.: Они продлили своих ограниченно свободных агентов, с Хохлачёвым новый контракт был заключён ещё в декабре.
Ю.Н.: Да, они продлили своих ребят. Что касается селекционных вопросов, то они находятся в обсуждении.

— На днях прошла информация, что Олег Ли нашёл новую команду.
Ю.Н.: В Екатеринбурге.

— Что по Максиму Гончарову?
Ю.Н.: У нас есть предложение от «Сибири». Он думает.

«Куньлунь» не выходит на связь. Непонятно, где они будут играть, как комплектоваться»

Павел Порядин давно перерос уровень «Нефтехимика», но никак не может оттуда никуда перейти.
Ю.Н.: Порядин на довольно большом контракте там играет. Раз они дают ему такие деньги, то пусть используют так, как считают нужным. Сезон покажет, насколько они были правы.

— Есть понимание, как работать с «Адмиралом»? Там снова как будто тишина в плане селекции, генеральный менеджер то ли есть, то ли нет.
А.Ч.: Ну почему же. На днях звонил Вадим Аверкин, сказал, что он генеральный менеджер, а Леонид Тамбиев — главный тренер, и у них все полномочия. Больше никого нет. Так что если «Адмирал» будет заинтересован в наших игроках, то мы пойдём с ними на переговоры. Мы готовы к диалогу, как и со всеми клубами. Правда, «Куньлунь» вот на связь не выходит. Пока мы не понимаем, как они будут комплектоваться, какой бюджет, где они будут играть.

— С «Витязем» тоже сложная ситуация?
А.Ч.: Там сейчас нет тренера, но генеральный менеджер ведёт селекцию, он постоянно на связи. Например, мы туда уже подписали Галузина.

— В «Северстали» у вас налаживаются отношения с Андреем Разиным?
А.Ч.: Они и были нормальные. Может, лет семь-восемь назад было иначе, но в последнее время у нас нормальный диалог. В прошлом сезоне у нас в «Северсталь» пошли Макеев, Хлыстов, Тимашов, Пилипенко.

«Неколенко раскрылся в плей-офф. Сейчас будем по нему разговаривать с «Металлургом»

— Какая сейчас обстановка в «Торпедо», где будет работать Игорь Ларионов?
А.Ч.: Они с нами активно работают. Но вообще все клубы с нами активно работают.

— Слышали, что Егор Мартынов уходит из «Торпедо».
А.Ч.: Да, его там не будет, Егор близок к переходу в московское «Динамо».

— Интересна судьба американского форварда Агостино.
А.Ч.: У него есть действующий контракт с Нижним Новгородом.

— Какая ситуация с Миксом Индрашисом?
А.Ч.: А какая может быть ситуация? Европа. Он же латыш, им на днях запретили работать в России. Индрашис — законопослушный гражданин.

— А как тогда работает Леонид Тамбиев?
А.Ч.: Может, у него есть второе гражданство.
Ю.Н.: Опять же… Вот мы говорили про спорт, а перешли к теме гражданства. Почему мы должны в политику всё время углубляться?

— Согласны, что угадали с обменом Дениса Зернова на Николая Прохоркина перед сезоном?
Ю.Н.: Как сказали мне Алексей Волков (генеральный менеджер «Авангарда». – Прим. «Чемпионата») и Сергей Гомоляко (спортивный директор «Металлурга». – Прим. «Чемпионата), это был взаимовыгодный обмен. Зернов, видите, второй год на вершине, во втором финале подряд. Даже в третьем, если вспоминать финал 2019-го. Сразу после окончания плей-офф мы продлили контракт с «Металлургом» ещё на два года.

В «Металлурге» у Григорьева закончился контракт — будем смотреть. У Пашнина то же самое. Неколенко раскрылся в плей-офф, хорошо выполнял поставленные перед ним задачи. У него есть действующий контракт на следующий сезон, но мы бы хотели поднять разговор с «Металлургом» об увеличении срока соглашения.

— Рады за Петра Кочеткова, который триумфально дебютировал в НХЛ?
Ю.Н.: Мы всегда рады за наших ребят.
А.Ч.: А что тут говорить — три игры и три победы. Плюс он чуть ранее получил приз лучшему новичку месяца в АХЛ.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив» хотел бы видеть Бочарова в команде»

— Вы ведёте не так много дел с иностранными хоккеистами.
А.Ч.: Все наши иностранные клиенты играют в клубах КХЛ. Зачем везти сюда неликвид? Те ребята, которые сюда приезжают, показывают результат.

— Прекратил своё существование профсоюз КХЛ, как к этому относитесь?
А.Ч.: Мы и раньше никак не соприкасались, вели дела параллельно.

— Как дела у ваших клиентов в «Локомотиве»?
Ю.Н.: У Рафикова действующий контракт, в остальном — только молодые ребята. Ярослав Лихачёв – один из лучших бомбардиров молодёжки.

— А у игроков из «Ак Барса»?
А.Ч.: У Александра Бурмистрова, Дмитрия Воронкова, Тимура Билялова, Даниила Тарасова и Никиты Лямкина действующие контракты.

— Говорят об интересе «Локомотива» к Ивану Бочарову.
А.Ч.: «Локомотив» действительно хочет видеть Бочарова в команде. Вопрос не в деньгах, а в понимании и переговорах двух клубов: «Локомотива» и «Динамо».
Ю.Н.: Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов в своё время довольно долго работал с Ваней. Он знает, как можно добиться с Бочаровым максимального результата.

«Осипов создал такое же пиететное отношение в «Рубине», как Свитов в «Омских ястребах»

— Какая ситуация у Владимира Жаркова?
Ю.Н.: У Владимира действующий контракт.

— Что планирует делать Илья Зубов?
Ю.Н.: Разговариваю с ним каждый день. Он хорошо сыграл в Европе, провёл сезон в чешской команде из австрийской лиги. У Ильи есть предложения из европейских команд. Но пока никто не знает, как будет разворачиваться ситуация.

— А что насчёт братьев Костицыных?
А.Ч.: У Сергея очень серьёзная травма спины. Он даже в минском «Динамо» после неё матчей 10 всего провёл, она постоянно давала о себе знать. У Андрея такой возраст уже… Возможно, где-то зацепится в Европе.

— Александр Осипов выиграл чемпионский титул ВХЛ.
Ю.Н.: Очень рад за него! Поздравил его с победой, он доволен. В определённый момент любой игрок оказывается перед выбором – попытаться что-то ещё зацепить или жить в комфортных условиях. Александр помог Николаю Бабенко (генеральный менеджер «Рубина». – Прим. «Чемпионата»), помог становлению команды в раздевалке. В «Рубине» Осипов создал такое же пиететное отношение, какое создал Александр Свитов в «Омских ястребах».
А.Ч.: Осипова сначала хотели взять тренером, а потом генеральный менеджер «Рубина» предложил стать играющим тренером. Он согласился и очень рад.

— Поговаривают, что Алексей Потапов может уйти из «Трактора».
Ю.Н.: Первый раз об этом слышу. У него контракт.

— Куда перейдёт Дмитрий Шикин?
А.Ч.: В «Витязь». Было предложение из Швейцарии, но у него есть дети. Нужно было определиться. Ситуация в Европе пограничная, он не стал рисковать, остался здесь. Хотя в Швейцарии ему очень понравилось.

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