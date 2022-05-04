«Рейнджерс» выносят и ломают игроков». Жена Малкина — о первом матче плей-офф НХЛ

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, недовольна грубой игрой хоккеистов «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Как так играть можно? Что это за игра такая, очень грязно, очень грязно. «Рейнджерс» выносят и ломают игроков!!» — написала Кастерова в своём телеграм-канале.

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Встреча в эти минуты проходит в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:3.

Напомним, «Питтсбург» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 103 очка. «Рейнджерс», в свою очередь, завершили регулярный чемпионат на четвёртом месте, набрав 110 очков.