«Рейнджерс» выносят и ломают игроков». Жена Малкина — о первом матче плей-офф НХЛ

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, недовольна грубой игрой хоккеистов «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Как так играть можно? Что это за игра такая, очень грязно, очень грязно. «Рейнджерс» выносят и ломают игроков!!» — написала Кастерова в своём телеграм-канале.
Видео жесткого хита Райана Линдгрена против Рикарда Раккеля можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей»
Встреча в эти минуты проходит в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:3.
Напомним, «Питтсбург» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 103 очка. «Рейнджерс», в свою очередь, завершили регулярный чемпионат на четвёртом месте, набрав 110 очков.
- 4 мая 2022
-
04:58
-
04:51
-
04:08
-
03:52
-
00:26
- 3 мая 2022
-
23:59
-
23:26
-
23:06
-
22:54
-
22:40
-
22:08
-
22:00
-
21:47
-
21:25
-
21:10
-
20:45
-
20:24
-
20:16
-
20:14
-
19:52
-
19:30
-
19:01
-
18:55
-
18:49
-
18:32
-
18:18
-
17:56
-
17:33
-
17:05
-
16:51
-
16:20
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00