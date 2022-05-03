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Результаты дня плей-офф НХЛ за 3 мая, видеообзор матчей, «Торонто» разгромил «Тампу», шедевр Макдэвида

Яркая массовая драка и драма 40-летнего вратаря. Итоги первого дня плей-офф НХЛ
Лев Лукин
Результаты дня плей-офф НХЛ за 3 мая
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«Каролина», «Сент-Луис» и «Торонто» расправились со своими соперниками, «Эдмонтону» не помог новый шедевр Макдэвида.

В ночь со 2 на 3 мая мск в НХЛ четырьмя матчами стартовал розыгрыш Кубка Стэнли — 2022. Подводим итоги первого дня плей-офф в лучшей лиге мира.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
03 мая 2022, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Джарвис (Славин, Коул) – 36:28 (5x5)   2:0 Нидеррайтер (Деанджело, Нечас) – 38:38 (5x5)   2:1 Холл (Хаула, Макэвой) – 42:53 (5x5)   3:1 Терявяйнен (Трочек) – 47:02 (5x5)   4:1 Трочек (Доми, Песке) – 56:59 (5x5)   5:1 Свечников (Ахо, Джарвис) – 57:59 (en)

«Каролина» и «Бостон» на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли долгое время обходились без заброшенных шайб, но всё изменилось в конце второго периода, когда «ураганы» выстрелили дуплетом по воротам Лукаса Валльмарка: отличились Джарвис, изящно подставивший клюшку на пятачке, и Нидеррайтер, зарядивший с кистей из круга вбрасывания.

«Мишки» отыграли одну шайбу в начале третьего отрезка (Холл), но Терявяйнен быстро восстановил разницу в два гола для хозяев, а на 57-й минуте Трочек забил «свояка» от шведского вратаря «Бостона» и снял все вопросы о победителе в матче. Не обошлось в этой игре и без российского гола — Андрей Свечников броском в пустые ворота установил окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
03 мая 2022, вторник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маззин (Каше, Михеев) – 18:19 (5x5)   2:0 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 26:18 (5x3)   3:0 Кемпф (Марнер) – 29:27 (4x5)   4:0 Марнер (Райлли, Мэттьюс) – 36:39 (5x5)   5:0 Мэттьюс (Каше, Райлли) – 48:16 (5x5)

«Торонто» на домашней площадке подарил настоящий праздник фанатам «листьев», уничтожив в первой игре серии действующего чемпиона из Тампы. «Молнии» за 60 минут так и не нашли ключей к воротам Джека Кэмпбелла, тогда как хозяева 5 раз огорчили одного из лучших вратарей мира Василевского.

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Маззин открыл счёт в конце первого периода, во втором отрезке Мэттьюс реализовал двойное большинство, а Кемпф отличился в меньшинстве, ну а в третьем отрезке Марнер и всё тот же Мэттьюс оформили разгром «Лайтнинг».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
03 мая 2022, вторник. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Перрон (О'Райлли, Крюг) – 06:17 (5x4)   0:2 О'Райлли (Фолк, Перрон) – 15:56 (5x5)   0:3 Перрон (Шенн, Крюг) – 36:30 (5x4)   0:4 Перрон (Крюг, Саад) – 52:34 (5x5)

«Миннесота» на крайне оптимистичной ноте закончила регулярный чемпионат, но в первой игре плей-офф «дикарей» ждало жёсткое разочарование. Капризов и Ко ни разу не сумели переиграть голкипера «Сент-Луиса» Вилле Хуссо, при этом в ворота Флёри влетело четыре безответные шайбы.

Три из них провёл Дэвид Перрон, отличившийся в каждом из периодов и дважды реализовавший большинство. Ещё один гол «музыкантов» оформил Райан О'Райлли. Российская диаспора «Блюз» в этой встрече осталась без набранных очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
03 мая 2022, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Иафалло, Дано) – 11:00 (5x5)   0:2 Иафалло (Мур, Эдлер) – 16:52 (5x5)   1:2 Макдэвид (Нурс) – 19:18 (5x5)   2:2 Ямамото (Кит, Бушар) – 22:39 (5x4)   2:3 Лемье (Кемпе) – 23:50 (5x5)   3:3 Драйзайтль (Макдэвид, Ямамото) – 29:56 (5x4)   3:4 Дано (Дурзи, Мур) – 54:46 (5x5)

В Эдмонтоне местные «Ойлерз» стартовали с поражения в серии с «Лос-Анджелесом». «Короли» уже в первом периоде дважды огорчили 40-летнего вратаря Майка Смита, правда, под занавес отрезка Макдэвид сотворил шедевр и один гол отыграл.

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За 10 минут второго периода команды забросили три шайбы и ушли на второй перерыв при равном счёте, а судьбу встречи в результате решил драматичный для Смита эпизод на 55-й минуте. Голкипер «Эдмонтона» допустил грубейшую ошибку за воротами, сумел оперативно её исправить, совершив суперсейв, но атака «Кингз» продолжилась и всё-таки увенчалась голом Филлипа Дано, который оказался победным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Гол дня

Творение Коннора Макдэвида вне конкуренции. Канадец уже не в первый раз в сезоне показал, что один в поле — очень даже воин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Драка дня

После того как «Торонто» забил пятый безответный гол в ворота Василевского, «молнии» решили выплеснуть негативные эмоции от матча и полезли на соперников с кулаками, но «листья» с удовольствием приняли бой. Как итог — яркая массовая драка и 78 минут штрафа по итогам одного эпизода. У «Тампы» на скамейку штрафников отправились Перри, Рутта и Марун, у «Торонто» — Райлли, Любушкин и Симмондс.

ВИДЕО

Грязь дня

В концовке неудачно складывающейся игры нервы сдали и у капитана «Миннесоты» Джареда Сперджена. За 90 секунд до финальной сирены при счёте 0:4 он совершил абсолютно подлый, грязный и бессмысленный поступок, с размаху ударив клюшкой по ноге Павлу Бучневичу. Действия канадца могли привести к серьёзной травме россиянина, так как он был совершенно не готов к такому акту агрессии.

ВИДЕО

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К счастью, для Бучневича всё обошлось, и он вышел на реализацию большинства — арбитры выписали Сперджену 2 минуты. Впрочем, уже скоро действия капитана «Уайлд» могут быть оценены намного строже, ведь департамент безопасности игроков НХЛ уже изучает этот эпизод.

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