Сушинский: нет таланта и нет работоспособности – это однодневки. У Капризова всё наоборот

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский поделился мнением об игре форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.
«Как у любого звёздного спортсмена с хорошими результатами, талант в совокупности с работоспособностью – это и есть секрет успеха Кирилла. Если нет таланта и нет работоспособности – это однодневки. У Кирилла всё наоборот, он с каждым годом прибавляет и прибавляет. Капризов будет расти только вперёд и не будет скатываться назад.
Я не удивлён тем результатам, которые он показывает. Кирилл уже в прошлом сезоне выглядел хорошо. Обратите внимание на отношение к Кириллу в команде, как он радуется каждой своей шайбе, как партнёры радуются за него. Они дружат вместе, это видно по игре, по поддержке Кирилла и тому, как он поддерживает своих партнёров. Им всем приятно играть с ним. Я думаю, что они дружат не только на льду, но и за его пределами», – сказал Сушинский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 5 мая 2022
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