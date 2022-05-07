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Сборная России по хоккею возложила цветы к мемориалу «Вечный огонь» в честь 9 Мая

Сборная России по хоккею возложила цветы к мемориалу «Вечный огонь» в честь 9 Мая
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Сегодня, 7 мая, мужская сборная России по хоккею возложила цветы к мемориалу «Вечный огонь» в честь Дня Победы — 9 Мая.

Отметим, что сейчас сборная России по хоккею выступает на товарищеском турнире St. Petersburg Cup, проходящем в Санкт-Петербурге. В первом матче национальная команда встречалась с молодёжной сборной России и одержала победу со счётом 4:2. Голами во взрослой команде отличились Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Никита Тертышный и Максим Кровяков. Во второй встрече с Беларусью россияне одержали сухую победу со счётом 3:0. Шайбы забросили Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов и Алексей Пустозёров. Шат-аут оформил Дмитрий Николаев.

Сборная России вышла в финал турнира, где 8 мая вновь сыграет с Беларусью.

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