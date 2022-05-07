Сборная России по хоккею возложила цветы к мемориалу «Вечный огонь» в честь 9 Мая
Поделиться
Сегодня, 7 мая, мужская сборная России по хоккею возложила цветы к мемориалу «Вечный огонь» в честь Дня Победы — 9 Мая.
Отметим, что сейчас сборная России по хоккею выступает на товарищеском турнире St. Petersburg Cup, проходящем в Санкт-Петербурге. В первом матче национальная команда встречалась с молодёжной сборной России и одержала победу со счётом 4:2. Голами во взрослой команде отличились Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Никита Тертышный и Максим Кровяков. Во второй встрече с Беларусью россияне одержали сухую победу со счётом 3:0. Шайбы забросили Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов и Алексей Пустозёров. Шат-аут оформил Дмитрий Николаев.
Сборная России вышла в финал турнира, где 8 мая вновь сыграет с Беларусью.
Комментарии
- 7 мая 2022
-
20:47
-
20:40
-
20:23
-
20:07
-
19:40
-
19:16
-
18:35
-
18:21
-
18:00
-
17:51
-
17:30
-
16:48
-
16:19
-
15:57
-
15:29
-
14:55
-
14:52
-
14:24
-
13:45
-
13:26
-
13:12
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:13
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:51
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:36
Партнерский контент