Сборная России по хоккею возложила цветы к мемориалу «Вечный огонь» в честь 9 Мая

Сегодня, 7 мая, мужская сборная России по хоккею возложила цветы к мемориалу «Вечный огонь» в честь Дня Победы — 9 Мая.

Отметим, что сейчас сборная России по хоккею выступает на товарищеском турнире St. Petersburg Cup, проходящем в Санкт-Петербурге. В первом матче национальная команда встречалась с молодёжной сборной России и одержала победу со счётом 4:2. Голами во взрослой команде отличились Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Никита Тертышный и Максим Кровяков. Во второй встрече с Беларусью россияне одержали сухую победу со счётом 3:0. Шайбы забросили Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов и Алексей Пустозёров. Шат-аут оформил Дмитрий Николаев.

Сборная России вышла в финал турнира, где 8 мая вновь сыграет с Беларусью.