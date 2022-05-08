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«Рейнджерс» отыгрались с 1:4, но уступили «Питтсбургу» в матче плей-офф, Панарин забил гол

«Рейнджерс» отыгрались с 1:4, но уступили «Питтсбургу» в матче плей-офф, Панарин забил гол
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Завершился третий матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

По ходу матча «Питтсбург» вёл со счётом 4:1, но гостям удалось сравнять счёт в третьем периоде. После этого «Питтсбург» забросил три шайбы и одержал победу.

За «Питтсбург» забивали Брок Макгинн, Джефф Картер (дважды) Эван Родригес (дважды), Дэнтон Хайнен и Джейк Гюнцель

В составе «Рейнджерс» отличились Каапо Какко, Фрэнк Ватрано, Артемий Панарин и Эндрю Копп. Российский голкипер Игорь Шестёркин пропустил четыре шайбы в первом периоде и был заменён на соотечественника Александра Георгиева, который сделал 19 сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч состоится на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в ночь на воскресенье, 10 мая. Начало – в 2:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
08 мая 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Макгинн (Цукер) – 01:57 (5x5)   1:1 Какко (Лафренье, Хитил) – 05:08 (5x5)   2:1 Картер (Родригес, Мэтисон) – 08:18 (5x4)   3:1 Родригес (Картер, Мэтисон) – 10:31 (5x4)   4:1 Родригес (Бойл) – 15:15 (5x5)   4:2 Ватрано (Крайдер, Зибанеджад) – 26:51 (5x5)   4:3 Панарин (Фокс, Строум) – 27:58 (5x5)   4:4 Копп (Руни) – 35:59 (4x5)   5:4 Хайнен – 51:02 (5x5)   6:4 Гюнцель (Кросби, Мэтисон) – 57:46 (en)   7:4 Картер (Кросби, Макгинн) – 58:53 (en)
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