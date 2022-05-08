«Рейнджерс» отыгрались с 1:4, но уступили «Питтсбургу» в матче плей-офф, Панарин забил гол

Завершился третий матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
По ходу матча «Питтсбург» вёл со счётом 4:1, но гостям удалось сравнять счёт в третьем периоде. После этого «Питтсбург» забросил три шайбы и одержал победу.
За «Питтсбург» забивали Брок Макгинн, Джефф Картер (дважды) Эван Родригес (дважды), Дэнтон Хайнен и Джейк Гюнцель
В составе «Рейнджерс» отличились Каапо Какко, Фрэнк Ватрано, Артемий Панарин и Эндрю Копп. Российский голкипер Игорь Шестёркин пропустил четыре шайбы в первом периоде и был заменён на соотечественника Александра Георгиева, который сделал 19 сейвов.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч состоится на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в ночь на воскресенье, 10 мая. Начало – в 2:00 мск.
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