Кожевников: это лучший сезон Тарасенко в НХЛ. С ним произошла встряска

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о хет-трике российского форварда «Сент-Луис Блюз» в матче плей-офф НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:2).



«Каждый делает своё дело! Слава богу, что у Кирилла и Владимира сейчас всё получается в своих командах, и говорить о том, что кто-то кого-то затмил. Зачем это придумывать?



Тарасенко прекрасно провёл концовку регулярки и продолжает так же играть в плей-офф. Наверно, после того как его хотели обменять, он заиграл, произошла встряска. Владимир умный парень, не захотел уезжать из Сент-Луиса и начал выкладываться на полную. Думаю, что это его лучший сезон в НХЛ», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.