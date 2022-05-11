Кожевников: это лучший сезон Тарасенко в НХЛ. С ним произошла встряска
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о хет-трике российского форварда «Сент-Луис Блюз» в матче плей-офф НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:2).
«Каждый делает своё дело! Слава богу, что у Кирилла и Владимира сейчас всё получается в своих командах, и говорить о том, что кто-то кого-то затмил. Зачем это придумывать?
Тарасенко прекрасно провёл концовку регулярки и продолжает так же играть в плей-офф. Наверно, после того как его хотели обменять, он заиграл, произошла встряска. Владимир умный парень, не захотел уезжать из Сент-Луиса и начал выкладываться на полную. Думаю, что это его лучший сезон в НХЛ», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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