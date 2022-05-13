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Волков: нет никакого желания разговаривать ни с финнами, ни со шведами, они могут подвести

Волков: нет никакого желания разговаривать ни с финнами, ни со шведами, они могут подвести
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал ситуацию с контрактами иностранных хоккеистов клуба — финнов Оливера Каски и Вилле Покки.

«Мы вычли компенсацию Покки и Каски из их бонусов. Произошёл взаимозачёт. Права остались на них у нас, но нам интересно, что будет с трансферными картами. Думаю, после чемпионата мира наступит ясность. Если иностранцам разрешат, как в футболе, просто хлопнуть дверью и уйти, то это будет катастрофа. Лично у меня нет никакого желания разговаривать ни с финнами, ни со шведами, они могут подвести в любой момент», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, оба финских хоккеиста покинули омский клуб по ходу плей-офф Кубка Гагарина — 2022.

Кинули свои клубы КХЛ и теперь играют за сборную. От таких финнов надо держаться подальше Кинули свои клубы КХЛ и теперь играют за сборную. От таких финнов надо держаться подальше
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