Волков: нет никакого желания разговаривать ни с финнами, ни со шведами, они могут подвести

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал ситуацию с контрактами иностранных хоккеистов клуба — финнов Оливера Каски и Вилле Покки.



«Мы вычли компенсацию Покки и Каски из их бонусов. Произошёл взаимозачёт. Права остались на них у нас, но нам интересно, что будет с трансферными картами. Думаю, после чемпионата мира наступит ясность. Если иностранцам разрешат, как в футболе, просто хлопнуть дверью и уйти, то это будет катастрофа. Лично у меня нет никакого желания разговаривать ни с финнами, ни со шведами, они могут подвести в любой момент», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, оба финских хоккеиста покинули омский клуб по ходу плей-офф Кубка Гагарина — 2022.