Сборная Финляндии вывесила в раздевалке на ЧМ по хоккею военный флаг. Фото

В раздевалке сборной Финляндии на потолке перед чемпионатом мира по хоккею — 2022 появился необычный флаг, который именуется «военным флагом».

В преддверии старта домашнего турнира в официальном аккаунте финской сборной в YouTube было опубликовано видео — экскурсия по раздевалке команды на «Нокиа-Арене» в Тампере. Именно тогда на потолке был замечен необычный флаг. Он сохраняет привычные символы: синий крест, жёлтый финский лев, — однако горизонтальная полоса креста с правой стороны заканчивается острым «язычком». В соответствии с законами Финляндии такой флаг используется персоналом, войсками, департаментами и кораблями Министерства обороны. Он также носит название «флага войны».

ВОЕННЫЙ ФЛАГ ФИНЛЯНДИИ В РАЗДЕВАЛКЕ СБОРНОЙ Фото: КАНАЛ LEIJONAT OFFICIAL В YOUTUBE

По закону Финляндии, любой, кто незаконно использует флаг президента республики или любой другой государственный флаг, должен быть оштрафован за нарушение «Закона о финском флаге».

Отметим, что у Финляндии есть несколько официальных флагов. Помимо гражданского — с синим крестом на белом фоне, который обычно используется болельщиками на трибунах и на международных турнирах, и вывешенного в раздевалке флага, принадлежащего Министерству обороны, существует также и другой флаг. Он схож с гражданским, однако на кресте есть герб Финляндии. Он используется государственными ведомствами и органами власти — парламентом, министерствами, полицией.

Напомним, чемпионат мира стартовал сегодня, 13 мая, в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года.