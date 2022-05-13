Сборная Финляндии вывесила в раздевалке на ЧМ по хоккею военный флаг. Фото

В раздевалке сборной Финляндии на потолке перед чемпионатом мира по хоккею — 2022 появился необычный флаг, который именуется «военным флагом».
В преддверии старта домашнего турнира в официальном аккаунте финской сборной в YouTube было опубликовано видео — экскурсия по раздевалке команды на «Нокиа-Арене» в Тампере. Именно тогда на потолке был замечен необычный флаг. Он сохраняет привычные символы: синий крест, жёлтый финский лев, — однако горизонтальная полоса креста с правой стороны заканчивается острым «язычком». В соответствии с законами Финляндии такой флаг используется персоналом, войсками, департаментами и кораблями Министерства обороны. Он также носит название «флага войны».
ВОЕННЫЙ ФЛАГ ФИНЛЯНДИИ В РАЗДЕВАЛКЕ СБОРНОЙ
Фото: КАНАЛ LEIJONAT OFFICIAL В YOUTUBE
По закону Финляндии, любой, кто незаконно использует флаг президента республики или любой другой государственный флаг, должен быть оштрафован за нарушение «Закона о финском флаге».
Отметим, что у Финляндии есть несколько официальных флагов. Помимо гражданского — с синим крестом на белом фоне, который обычно используется болельщиками на трибунах и на международных турнирах, и вывешенного в раздевалке флага, принадлежащего Министерству обороны, существует также и другой флаг. Он схож с гражданским, однако на кресте есть герб Финляндии. Он используется государственными ведомствами и органами власти — парламентом, министерствами, полицией.
Напомним, чемпионат мира стартовал сегодня, 13 мая, в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года.
- 13 мая 2022
-
19:57
-
19:28
-
19:20
-
19:10
-
19:00
-
18:40
-
18:39
-
18:28
-
18:17
-
17:47
-
17:39
-
17:15
-
16:55
-
16:37
-
16:20
-
16:11
-
15:57
-
15:45
-
15:31
-
15:20
-
15:14
-
15:10
-
15:08
-
15:05
-
15:01
-
14:54
-
14:50
-
14:46
-
14:45
-
14:41
-
14:39
-
14:37
-
14:28
-
14:00
-
13:50