Крикунов: в ФХР никогда не решал лишь один человек — все решения принимаются коллегиально

Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов не согласен с мнением вице-президента ФХР Бориса Майорова, который критикует ФХР.

«Борис Александрович великий в прошлом хоккеист, тренер — никакого спора нет и он, по идее, знает не понаслышке, как строится работа в федерации. В ФХР никогда один человек не принимал решение. Это орган, где всё согласовывается, все решения принимаются коллегиально. Во главе федерации три человека — президент Владислав Третьяк, председатель правления Аркадий Ротенберг, первый вице-президент Роман Ротенберг.

Вспомните ситуацию перед Олимпиадой, когда был назначен главным тренером олимпийской сборной Олег Знарок, а затем созданный экспертный совет назначил Алексея Жамнова. При этом, по сути, ФХР отодвинули на второй план. Так что говорить о том, что всё решает один человек в ФХР, абсолютно неправильно.

Вообще, в последние годы федерация хоккея очень многое делает для развития хоккея. Сейчас практически отсутствует проблема нехватки льда, разработана специальная программа подготовки хоккеистов, исчезла вратарская проблема, когда мы не могли найти вратарей для сборной России. Сейчас многих удаётся удержать в наших клубах, они не едут за океан, а набираются опыта здесь, в России», — сказал Крикунов «Чемпионату».