Все голы и видеообзор седьмого матча «Рейнджерс» — «Питтсбург» в плей-офф НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с выиграли серию (4-3).

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

В составе «синерубашечников» отличились Крис Крайдер, К'Андре Миллер, Мика Зибанеджад и Артемий Панарин. Российский нападающий забил в овертайме и принёс победу своему клубу в серии. Ему ассистировали Адам Фокс и Мика Зибанеджад.



У «Питтсбурга» забивали Дэнтон Хайнен, Джейк Гюнцель, а также Эван Родригес. Российский форвард Евгений Малкин результативными действиями в этой игре не отметился.