Панарин — после победного гола: может, правда всех послушать и начать бросать?

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, забивший победный гол в овертайме, прокомментировал победу «Рейнджерс» в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.



«Отличные эмоции. Наши болельщики опять дали нам огромное количество энергии, за что им спасибо. Все рады, двигаемся дальше.



В принципе, они с первой игры давали мне бросать, но я почему-то не бросал. Может, правда всех послушать и начать бросать?» – цитирует Панарина Rangers Video в «Твиттере».



Всего в 7 матчах серии с «Питтсбургом» Панарин нанёс 23 броска в створ ворот. На его счету семь очков: три гола и четыре результативные передачи.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию.