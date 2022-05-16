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Защитник «Далласа» Хейсканен сыграет на чемпионате мира за сборную Финляндии

Защитник «Далласа» Хейсканен сыграет на чемпионате мира за сборную Финляндии
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Защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен присоединится к сборной Финляндии на чемпионате мира – 2022 после того, как «Даллас» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Хейсканен – это подкрепление мирового класса для нас, действительно здорово иметь его в составе», – цитирует генерального менеджера сборной Финляндии Йере Лехтинена официальный сайт Финской федерации хоккея.

Хейсканен приедет в Тампере в четверг, 18 мая, когда у финнов будет выходной день от матчей.

Напомним, сборная Финляндии провела уже два матча на чемпионате мира – 2022 и одержала две победы. В стартовом матче на турнире финны обыграли Норвегию (5:0), затем выиграли у Латвии (2:1). Следующий матч хозяева турнира проведут сегодня, 16 мая, в 20:20 мск с командой США.

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