Расписание матчей четвёртого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года
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Сегодня, 16 мая, состоится четвёртый игровой день чемпионата мира по хоккею, который проходит в двух городах – Хельсинки и Тампере (Финляндия).
В этот день пройдут четыре встречи: по две в рамках групп А и В.
Расписание матчей:
Группа А
16:20 мск, Словакия — Канада;
20:20 мск, Франция — Германия.
Группа В
16:20 мск, Латвия — Норвегия;
20:20 мск, Финляндия — США.
Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, на турнире их заменят команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
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