Берюбе рассказал, за счёт чего «Сент-Луис» обыграл «Колорадо»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе рассказал, за счёт чего команде удалось победить «Колорадо Эвеланш».
«Нам удалась игра в прессинге и в атакующей стадии. «Сент-Луис» навязывал интенсивную борьбу за шайбу во всех зонах. Бросали шайбы в свободные зоны, в которых были игроки, мы делали это в большом количестве и заставили «Колорадо» играть вторым номером», — приводит слова Берюбе пресс-служба «Сент-Луиса».
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эвеланш» принимали «Сент-Луис». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 1-1.
При ничейном счёте серия переезжает в Сент-Луис. Следующий матч пройдёт в ночь на воскресенье, 22 мая. Начало – в 3:00 мск.
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