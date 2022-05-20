Нападающий «Торонто» Нюландер сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира — 2022

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер присоединится к сборной Швеции на чемпионате мира 2022 года в Финляндии, сообщает пресс-служба шведской национальной команды.
«Кленовые листья» вышли в плей-офф Кубка Стэнли — 2022, где уступили в первом раунде «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3-4. Нюландер провёл все семь встреч, забросив три шайбы и отдав четыре голевые передачи при показателе полезности «+1».
Сборная Швеции в настоящий момент занимает первое место в группе В, набрав после четырёх встреч 11 баллов. В следующем матче подопечные Юхана Гарпенлёва сыграют с командой США (21 мая, начало — в 12:20 мск).
Отметим, что Нюландер в последний раз выступал за Швецию на чемпионате мира в 2017 году в Германии и Франции. Тогда шведы стали обладателями золотых медалей.
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