«Каролина» увеличила преимущество в серии с «Рейнджерс», у Шестёркина 20 сейвов

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился второй матч серии 1/2 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 2:0. Первую игры они выиграли с минимальным отрывов. Тогда всё решил гол Иэна Коула в овертайме (2:1). Таким ообразом, счёт в серии теперь 2-0.



На 36-й минуте матча первый гол в игре забил канадский защитник Брендан Смит. Передачами ему помогли финский форвард Себастьян Ахо и и его соотечественник Теуво Терявяйнен. Вторую заброшенную шайбу в матче на свой счёт записал уже сам Ахо.



Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 20 сейвов. У Артемия Панарина коэффициент полезности – «-1». Другой российский нападающий Андрей Свечников очков в матче набрать не сумел.