Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» увеличила преимущество в серии с «Рейнджерс», у Шестёркина 20 сейвов

«Каролина» увеличила преимущество в серии с «Рейнджерс», у Шестёркина 20 сейвов
Комментарии

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился второй матч серии 1/2 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 2:0. Первую игры они выиграли с минимальным отрывов. Тогда всё решил гол Иэна Коула в овертайме (2:1). Таким ообразом, счёт в серии теперь 2-0.

На 36-й минуте матча первый гол в игре забил канадский защитник Брендан Смит. Передачами ему помогли финский форвард Себастьян Ахо и и его соотечественник Теуво Терявяйнен. Вторую заброшенную шайбу в матче на свой счёт записал уже сам Ахо.

Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 20 сейвов. У Артемия Панарина коэффициент полезности – «-1». Другой российский нападающий Андрей Свечников очков в матче набрать не сумел.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
21 мая 2022, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Смит (Ахо, Терявяйнен) – 35:54 (4x5)   2:0 Ахо – 59:58 (en)
«Рейнджерс» подставили Шестёркина. Бездарно сыграли в атаке и получили в своём большинстве «Рейнджерс» подставили Шестёркина. Бездарно сыграли в атаке и получили в своём большинстве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022