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Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон из-за травмы пропустит остаток серии с «Колорадо»

Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон из-за травмы пропустит остаток серии с «Колорадо»
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Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон пропустит остаток серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба клуба.

Голкипер получил повреждение нижней части тела после столкновения с нападающим «Колорадо» Наземом Кадри на седьмой минуте третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ (2:5). После травмы место в воротах «Сент-Луиса» занял вратарь Вилле Хуссо, отразивший 19 бросков.

Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Колорадо».

Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» в овертайме со счётом 3:2. Во втором матче сильнее оказался «Сент-Луис», счёт — 4-1. Следующий матч между командами пройдёт во вторник, 24 мая, и начнётся в 4:30 мск.

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