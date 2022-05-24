Генменеджер «Питтсбурга» рассказал, что будет делать, если не получится подписать Малкина

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл ответил на вопрос, что будет делать в том случае, если не получится продлить контракт с 35-летним российским нападающим клуба Евгением Малкиным, и обратится ли он в таком случае к рынку свободных агентов.

«Если мы не сможем продлить соглашение с Малкиным, то сосредоточимся на других подписаниях.



Но прежде всего мы хотели бы подписать Джино. Наше внимание сосредоточено на Джино. И он, и Летанг — они оба великие спортсмены. Они давно в «Питтсбурге», — приводит слова Хекстолла The Athletic.

В текущем сезоне 35-летний Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате, в котором забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи, суммарно набрав 42 очка. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи встречах.