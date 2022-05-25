Ассистент И. Воробьёва Френч покинул «Металлург» и стал главным тренером «Ингольштадта»

Помощник главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва Марк Френч покинул команду и возглавил «Ингольштадт», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Ранее специалист уже работал главным тренером. В сезоне-2013/2014 Френч возглавлял «Медвешчак» и вывел команду в плей-офф КХЛ, а с 2017 по 2019 годы руководил швейцарским «Фрибургом».

Напомним, в мае 2021 года Френч вошёл в тренерский штаб «Металлурга» в качестве ассистента главного тренера.

По итогам прошлого сезона «Магнитка» заняла первое место в таблице Восточной конференции и вышла в плей-офф, где дошла до финала, но уступила московскому ЦСКА в семи матчах. Отметим, по ходу серии «Металлург» вёл 3-1, но проиграл три матча подряд, два из которых на домашней арене.