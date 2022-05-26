Болельщики «Колорадо» скандировали фамилию Кадри и демонстрировали плакаты в его поддержку

Болельщики «Колорадо Эвеланш» поддержали форварда команды Назема Кадри, который во время серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз» подвергался угрозам, в том числе расистским.



Фанаты скандировали фамилию Кадри, а также принесли множество плакатов в поддержку игрока.



По ходу серии нападающий столкнулся с вратарём «Блюз» Джорданом Биннингтоном, из-за чего вратарь выбыл до конца серии. После матча Назему и его семье начали угрожать, а полиция начала расследования из-за угроз в адрес хоккеиста.

Однако уже в следующем матче форвард, несмотря на все угрозы, оформил хет-трик и помог команде довести серию до трёх побед, а затем признался, что использовал критику и оскорбления в свой адрес в качестве мотивации.