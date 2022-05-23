Полиция расследует угрозы в адрес Кадри после столкновения с голкипером «Сент-Луиса»

Полиция рассматривает поступающие угрозы в адрес нападающего «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри после матча плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз», где игрок нанёс травму голкиперу Джордану Биннингтону.

«Колорадо» знает об угрозах в адрес Назема Кадри и работает с местными правоохранительными органами над расследованием», — приводит заявление клуба Sportsnet.

Назем Кадри столкнулся с голкипером «Сент-Луис Блюз» Джорданом Биннингтоном на седьмой минуте встречи. После инцидента голкипер «Блюз» был заменён, когда его команда вела в счёте 1:0.

Матч, который проходил в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр», завершился победой гостей со счётом 5:2. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо».