Сборная Чехии по хоккею сравнялась с Россией по числу медалей за историю чемпионатов мира

Сборная Чехии выиграла бронзовые медали чемпионата мира по хоккею — 2022. Для чешской команды эта награда стала 13-й в новейшей истории и 47-й в истории страны на чемпионатах мира.
Сборная Чехии, существующая с 1993 года, на ЧМ по хоккею завоевала 13 медалей: шесть золотых, одну серебряную и шесть бронзовых. Ещё 34 награды (шесть золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых) на счету Чехословакии, чьей правопреемницей стали чехи. Таким образом, сборная Чехии сравнялась с Россией и Швецией по числу медалей — по 47.
Российская сборная завоевала 13 наград: пять золотых, три серебряных и пять бронзовых. Кроме того, ещё 34 медали (22 золотых, семь серебряных и пять бронзовых) на счету сборной СССР.
По числу наград на чемпионатах мира лидирует канадская команда — 51 медаль. Россия, Чехия и Швеция теперь делят второе место.
- 29 мая 2022
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