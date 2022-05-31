«Хоккейный мир ограбили». Журналист The Score раскритиковал «Рейнджерс» Шестёркина
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Редактор The Score Алекс Моретто высказался об игре «Нью-Йорк Рейнджерс» и их голкипера Игоря Шестёркина в серии с «Каролиной Харрикейнз». «Рейнджеры» вышли в финал конференции, проигрывая 0-2 и 2-3, а россиянин неоднократно становился героем матчей. В последней встрече Шестёркин отразил 37 из 39 бросков.
«Вместо величайшего Сидни Кросби против династии «Тампы» «молнии» получают лёгкий выход в финал. Хоккейный мир ограбили. «Рейнджерс» в этом плей-офф ещё ни разу не противостояли основному вратарю и всё равно еле-еле держатся на плаву. Вратарь «Рейнджерс» в одиночку выигрывает матчи? А Василевский что, не выигрывает? Против «Рейнджерс» ещё не играл основной вратарь соперника», — приводит слова Моретто The Score.
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