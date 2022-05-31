Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хоккейный мир ограбили». Журналист The Score раскритиковал «Рейнджерс» Шестёркина

«Хоккейный мир ограбили». Журналист The Score раскритиковал «Рейнджерс» Шестёркина
Комментарии

Редактор The Score Алекс Моретто высказался об игре «Нью-Йорк Рейнджерс» и их голкипера Игоря Шестёркина в серии с «Каролиной Харрикейнз». «Рейнджеры» вышли в финал конференции, проигрывая 0-2 и 2-3, а россиянин неоднократно становился героем матчей. В последней встрече Шестёркин отразил 37 из 39 бросков.

«Вместо величайшего Сидни Кросби против династии «Тампы» «молнии» получают лёгкий выход в финал. Хоккейный мир ограбили. «Рейнджерс» в этом плей-офф ещё ни разу не противостояли основному вратарю и всё равно еле-еле держатся на плаву. Вратарь «Рейнджерс» в одиночку выигрывает матчи? А Василевский что, не выигрывает? Против «Рейнджерс» ещё не играл основной вратарь соперника», — приводит слова Моретто The Score.

Шестёркин и Макдэвид делают революцию. Их победы в полуфиналах НХЛ могут изменить хоккей Шестёркин и Макдэвид делают революцию. Их победы в полуфиналах НХЛ могут изменить хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022