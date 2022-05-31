Шестёркин и Макдэвид делают революцию. Их победы в полуфиналах НХЛ могут изменить хоккей

Двух супергероев ждут самые сбалансированные команды лиги последних лет. Но эта парочка уже приучила нас к мысли, что чудеса случаются.

Круг претендентов на Кубок Стэнли сузился до четырёх клубов. Сложившийся квартет легко дробится пополам: так, две команды в розыгрыше – заслуженные аксакалы с давно отлаженной системой взаимодействий, узнаваемым почерком и целой колодой звёзд, а ещё две – серые лошадки, которые при этом имеют счастье пользоваться услугами двух лучших хоккеистов мира.

«Тампа» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» во второй раз по ходу нынешнего плей-офф оказывается там, где его совсем не ждали. По всем законам физики, логики и хоккейной статистики «синерубашечники» должны были отправиться в отпуск ещё две с половиной недели назад. 12 мая они безнадёжно горели в серии первого раунда с «Питтсбургом» – 1-3 в серии и 0:2 в середине пятого матча. Ценой героических усилий «рейнджеры» спаслись и в итоге довели дело до седьмой встречи, которую выиграли в овертайме.

В полуфинале конференции нью-йоркцы наткнулись на «Каролину», ещё молодую, но уже опытную – и вот здесь-то, казалось, не имели шансов изначально. Более атакующие, агрессивные и разнообразные «ураганы» готовились во втором сезоне подряд пройти экзамен перед «Тампой». Особых сомнений в том, что так и будет, не высказывали даже авторитетные эксперты – не согласился только «Рейнджерс».

Снова выиграв седьмой матч, «Нью-Йорк» опять заходит в следующую серию как однозначный андердог. «Тампа», с невероятным трудом отделавшаяся от «Торонто», не заметила «Флориду». За недельный перерыв Джон Купер наверняка успел разгрузить мозги, а его подопечные – мышцы. Впрочем, чтобы столкнуть «Рейнджерс», нужно что-то ещё, кроме отлаженных схем и хорошей физподготовки.

Главная и, возможно, единственная задача «молний» – разобраться с Игорем Шестёркиным. Российский вратарь в текущем плей-офф с завидным постоянством оккупирует заголовки самых разных спортивных изданий. Нет никаких сомнений в том, что именно благодаря ему «Мэдисон Сквер Гарден» увидит ещё как минимум пару матчей плей-офф.

«Рейнджерс» Фото: Социальные сети «Рейнджерс»

Шестёркин не лучший по классическим показателям вратарской работы, но его вклад в игру собственной команды переоценить невозможно. Эту весну Игорь проводит под беспрецедентным давлением: чуть больше ста минут и чуть меньше ста бросков – такова разница между Шестёркиным и его ближайшими преследователями.

С повышенной нагрузкой уроженец Москвы справляется превосходно – пожалуй, ни одна из побед «Рейнджерс» в серии с «Каролиной» не была бы возможна без россиянина. При этом Шестёркин успевает помогать и в атаке: в шестой игре он выдал две результативные передачи.

Чем «Тампа» погасит озарение экс-вратаря СКА? Длительный перерыв между сериями может сыграть с «Лайтнинг» злую шутку. С другой стороны, «молнии» успели пройти через столько испытаний, сколько другим и не снилось. Кучеров и компания, разыгравшиеся ко второму раунду, выглядят безапелляционными фаворитами и в третьем. Однако, если вдруг Шестёркин обретёт суперспособность притягивать к себе шайбы, едва ли кто-то удивится.

«Колорадо» — «Эдмонтон»

Позиции «Колорадо» менее прочны, чем у «Тампы». «Лавины» год за годом ходят вокруг кубка, но так и не могут до него дотянуться. В близких сериях «Колорадо» регулярно сбоит. В этом году «Эвеланш» утопили «Нэшвилл» (4-0), а вот с «Сент-Луисом» не доминировали даже тогда, когда «Блюз» лишились основного вратаря.

Тем не менее в сшибке с «Эдмонтоном» шансы «Колорадо» выглядят предпочтительнее. За «Эвеланш» не только уроки, извлечённые из предыдущих походов за титулом, не только общекомандный баланс, не только ватага собственных звёзд от Маккинона до Ничушкина, но и нынешний сезон. В трёх матчах гладкого первенства «лавины» заставили замолчать главного хоккейного человека в Канаде: Коннор Макдэвид не забил за это время ни разу.

В то же время плей-офф-2022 становится для 25-летнего капитана «Ойлерз» чем дальше, тем более выдающимся – даже по его собственным меркам. У Коннора – 26 очков в 11 матчах на вылет. Правда, ещё поразительнее цифр то влияние, которое Макдэвид оказывает на свою команду. Он может ледоколом тащить шайбу вперёд, отдавать передачи одной рукой или просто точно бросить в овертайме решающего матча. Пока гораздо легче судить о том, чего Коннор не может. Хотя, возможно, мы просто не видели его в воротах.

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид Фото: nhl.com

Предстоящие серии определят чуть больше, чем просто вывеску финала. Они расскажут нам о том, насколько в действительности велика роль личности в современном хоккее. И наверняка заставят задуматься многих хоккейных управленцев о принципах своих стратегий. Зачем истязать себя формированием топ- и боттом-6, комбинировать лево- и праворуких защитников, высчитывать центы под потолком зарплат, если можно сосредоточить все силы на поиск нового Макдэвида или Шестёркина.