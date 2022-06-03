«Колорадо» забил три гола за две минуты в матче с «Эдмонтоном»

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит второй матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу «Колорадо». Отметим, хозяевам удалось забросить три шайбы за две минуты во втором периоде. Отличились Арттури Лехконен, Джош Мэнсон и Микко Рантанен. Назем Кадри сделал три результативные передачи.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Колорадо».

Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».

Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте турнирного зачёта, набрав 104 очка.