«Колорадо» — «Эдмонтон», 2-й матч. Макдэвид исчерпал лимит? 14 шайб за раз — слишком круто

В первом матче соперники показали очень открытый хоккей. Больше с «Эвеланш» такая вольность не прокатит.

3 июня состоится второй матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.95, успех «Ойлерз» доступен в букмекерских конторах за 3.42.

Прогноз на матч «Колорадо» — «Эдмонтон» с коэффициентом 2.11.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз» 3 июня 2022 года

Букмекеры считают, что второй матч финала Западной конференции плей-офф НХЛ «Колорадо»- «Эдмонтон» 3 июня будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.27, а тотал меньше 5.5 гола — за 3.34. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 5.05.

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На 3 июня в Национальной хоккейной лиге запланирована одна встреча. А именно второй матч финала Западной конференции между «Колорадо» и «Эдмонтоном». Он пройдёт на льду «Болл-Арены» в Колорадо, первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт после первого матча — 1-0 в пользу «Эвеланш».

«Колорадо» победил со счётом 8:6, устроив голевой парад на радость болельщикам. Любопытно, что «Эдмонтон» уже начинал серию похожим образом с «Калгари», не будет ли повторение? Сама игра получилась неоднозначной. Гол Кейла Макара под занавес первого периода стал переломным, хотя многим в эпизоде померещился офсайд. Новые правила внесли коррективы.

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Жёсткая игра со стороны хозяев также осталась незамеченной. Всё это, конечно, в какой-то степени повлияло на исход встречи. «Эдмонтон» открыл счёт в матче уже на шестой минуте. Ответ «лавин» не заставил себя ждать. Всего в первом периоде клубы забросили пять шайб. Во втором продолжили тенденцию, забросив уже шесть шайб. Неплохо постарались.

Майк Смит пропустил за 26 минут шесть раз, то есть соперник отличался каждые четыре минуты. Пришлось смениться. Визави Дарси Кемпер пропустил вдвое меньше, но покинул лёд из-за травмы. Отразил 13 из 16 бросков. Игра, как видно, получилась насыщенной. Даже Уэйн Гретцки пожурил «Эдмонтон» за столь открытый хоккей.

Коннор Макдэвид отметился голом и двумя результативными передачами. Тем самым записал себе в актив 152 балла в 93 играх сезона, 29 из которых — в плей-офф. Обновил рекорд лиги в ХХI веке, принадлежавший Евгению Малкину в сезоне-2008/2009 (149 очков). Эвандер Кейн отметился голом, у него уже 13 шайб в нынешнем плей-офф. Леон Драйзайтль отметился ассистентским дублем.

В стане «лавин» Кейл Макар и Натан Маккиннон отметились голом и результативной передачей, дубль записал на свой счёт Джей Ти Комфер. Жирную точку в матче поставил Габриэль Ландеског, забросив в пустые ворота. Хотя надо отдать должное «Эдмонтону», в последней двадцатиминутке постарались сократить отставание до минимума.

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И всё же из головы не выходит мысль о каком-то плане «Эдмонтона». Матч прошёл идентично первому с «Калгари», и счёт почти схож. Наконец-то все четыре звена отметились действиями, да и хозяева неплохо поработали. Нападение сыграло на твёрдую пятёрку, но хватит ли сил и прыти на оставшиеся матчи. Вряд ли команды оставят без внимания такие проблемы с обороной.

Во втором матче, нам кажется, голов будет меньше, соперники сыграют более сдержанно. И пока дома «Колорадо» смотрится предпочтительнее. Выиграли три из четырёх очных встреч в этом сезоне, включая первый матч серии. Плюс дома в плей-офф проиграли лишь в двух встречах из 10 на данный момент. Статистика явно на стороне хозяев.

У «Ойлерз» пока получается неплохо вынуждать оппонента играть открыто. Но пока нападение лидера Западной конференции крайне результативно, не подводит. Даже бросков в створ удалось нанести на 10 штук больше, чем гостям.Так что мы остановились снова на победе «Колорадо». Коэффициент неплохой — 1.95.

На тотал больше 5.5 шайбы пока коэффициент маловат. Нападающие постарались в первой игре, но вряд ли будут держать такой темп долго. Хотя «Колорадо» забивал меньше четырёх шайб в этом плей-офф лишь в четырёх случаях. А вратарская линия «Эдмонтона» — это слабое звено. Думается, ИТБ1 4 шайбы за 1.95 тоже смотрится весьма недурно. Проверить стоит.

Майк Смит в серии с «Калгари» пропускал в среднем по четыре шайбы за матч, его сменщик надёжностью тоже не отличается. Видимо, придётся гостям снова готовиться к большому количеству шайб. Без хорошего голкипера в плей-офф весьма трудно. Хотя и «Колорадо» классным голкипером не может похвастаться. Это противостояние можно назвать, скорее, дуэлью нападающих.

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«Колорадо» выиграл первый матч дома, хотя у многих остались вопросы к судейству. Команды показали открытый хоккей, «Эдмонтон» сыграл так же, как и в первом матче второго раунда. Вот только в роли хозяев уже не «Калгари». Вряд ли «Колорадо» отдаст преимущество своего льда даже после такой голевой встречи. Думается, во втором матче клубы сыграют сдержаннее. Но у гостей проблемы с вратарём, а у хозяев отличное нападение.



Ставка 1: победа «Колорадо» за 1.95.



Ставка 2: индивидуальный тотал «Колорадо» больше 4 шайб за 1.95.

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