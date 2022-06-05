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Агент Кадри призвал НХЛ дисквалифицировать Эвандера Кейна

Агент Кадри призвал НХЛ дисквалифицировать Эвандера Кейна
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Даррен Феррис, агент нападающего «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри, который получил травму в третьем матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, прокомментировал силовой приём в исполнении форварда «Эдмонтон Ойлерз» Эвандера Кейна, который привёл к травме Кадри в третьем матче серии финала плей-офф Западной конференции (4:2, 3-0).

«Лига обязана отреагировать на этот эпизод. Должна последовать дисквалификация. Если НХЛ пропустит такой серьёзный и опасный эпизод – это будет неправильно», — цитирует Ферриса The Athletic.

По ходу первого периода нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн в игровом эпизоде толкнул клюшкой в спину форварда соперника Назема Кадри, после чего тот сильно ударился о бортик и не смог продолжить игру. За данный приём Кейн был наказан пятиминутным штрафом.

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