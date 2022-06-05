«Он любит встречные хиты». Кейн прокомментировал эпизод, в котором травмировал Кадри

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн прокомментировал эпизод, в котором травмировал нападающего «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри.

«Я в этот момент отрабатывал в обороне, шайба ушла в угол. Знаю, что он любит встречные хиты. Так что я просто постарался задеть его – вот, собственно, и всё.



К сожалению, он неловко врезался в борт и травмировал руку. Неудачное стечение обстоятельств», – цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.

По ходу первого периода нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн в игровом эпизоде толкнул клюшкой в спину форварда соперника Назема Кадри, после чего тот сильно ударился о бортик и не смог продолжить игру. За данный приём Кейн был наказан пятиминутным штрафом.

После матча главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар рассказал, что травма Кадри может не позволить ему сыграть не только в этой серии, но и в оставшихся играх плей-офф.