Кравчук: «Рейнджерс» — главное открытие плей-офф. Видна серьёзная работа штаба Галлана

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о выступлении «Нью-Йорк Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.
«Главное открытие — «Рейнджерс», зимой не видел эту команду в числе фаворитов конференции. В принципе, первый раунд это подтвердил — «Питтсбург» смотрелся не слабее, был в шаге от общей победы.
Со стороны «Рейнджерс» видна очень серьёзная работа тренерского штаба Жерара Галлана. На детали удалось разобрать не только «Питтсбург», но и «Каролину», быструю, бегущую, молодую команду. Все проблемы соперника выявлялись, и на них строилась ответная игра «Рейнджерс». Причём команду из Нью-Йорка выделяет работа всех четырёх звеньев.
Галлан — очень интересный специалист, который в своё время с нуля вывел «Вегас» в финал Кубка Стэнли. Российский болельщик имел возможность оценить его класс на прошлогоднем чемпионате мира в Латвии, который стал для Канады золотым. Тогда многие канадцев недооценивали, но результат на табло. А Галлан вновь совсем рядом с Кубком Стэнли.
Ещё в серии с «Каролиной» было видно, как «Рейнджерс» обратили внимание на слабые места соперника, в частности на вратарскую позицию. В серии с «Тампой» команда встретилась с лучшим вратарём НХЛ последних лет — Василевским. Но даже у него была найдена проблемная зона — правый верхний угол. Бросается в глаза, что многие броски «рейнджеров» идут именно в это пространство над блином. И некоторые из них приносят результат.
Также огромное внимание «рейнджеры» уделили большинству «Тампы». Бросковые зоны лидеров соперника — Стэмкоса, Кучерова, Хедмана — заранее закрываются. В итоге большинство «Тампы» сработало только в третьем матче, отсюда и пока единственная победа южан в серии.
Очевиден прогресс Шестёркина. После трудного начала в серии с «Питтсбургом», когда шли ошибки, мы видим серию с «Тампой», в которой Шестёркин как минимум не слабее лучшего вратаря НХЛ Василевского. Мне нравится, что этот молодой голкипер не идёт за эпизодом, а читает его и опережает. Это и есть вратарский класс», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.
- 6 июня 2022
-
08:27
-
07:31
-
07:23
-
06:20
-
05:49
-
05:34
-
05:02
-
04:55
-
03:32
-
02:51
-
02:30
-
01:57
-
01:50
-
01:34
-
01:14
-
01:06
-
00:59
-
00:51
-
00:43
-
00:30
-
00:24
-
00:10
- 5 июня 2022
-
23:59
-
23:44
-
23:40
-
23:37
-
23:05
-
22:48
-
22:05
-
21:53
-
21:14
-
20:35
-
19:33
-
19:00
-
18:19