Кравчук: «Рейнджерс» — главное открытие плей-офф. Видна серьёзная работа штаба Галлана

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о выступлении «Нью-Йорк Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.



«Главное открытие — «Рейнджерс», зимой не видел эту команду в числе фаворитов конференции. В принципе, первый раунд это подтвердил — «Питтсбург» смотрелся не слабее, был в шаге от общей победы.



Со стороны «Рейнджерс» видна очень серьёзная работа тренерского штаба Жерара Галлана. На детали удалось разобрать не только «Питтсбург», но и «Каролину», быструю, бегущую, молодую команду. Все проблемы соперника выявлялись, и на них строилась ответная игра «Рейнджерс». Причём команду из Нью-Йорка выделяет работа всех четырёх звеньев.



Галлан — очень интересный специалист, который в своё время с нуля вывел «Вегас» в финал Кубка Стэнли. Российский болельщик имел возможность оценить его класс на прошлогоднем чемпионате мира в Латвии, который стал для Канады золотым. Тогда многие канадцев недооценивали, но результат на табло. А Галлан вновь совсем рядом с Кубком Стэнли.



Ещё в серии с «Каролиной» было видно, как «Рейнджерс» обратили внимание на слабые места соперника, в частности на вратарскую позицию. В серии с «Тампой» команда встретилась с лучшим вратарём НХЛ последних лет — Василевским. Но даже у него была найдена проблемная зона — правый верхний угол. Бросается в глаза, что многие броски «рейнджеров» идут именно в это пространство над блином. И некоторые из них приносят результат.



Также огромное внимание «рейнджеры» уделили большинству «Тампы». Бросковые зоны лидеров соперника — Стэмкоса, Кучерова, Хедмана — заранее закрываются. В итоге большинство «Тампы» сработало только в третьем матче, отсюда и пока единственная победа южан в серии.



Очевиден прогресс Шестёркина. После трудного начала в серии с «Питтсбургом», когда шли ошибки, мы видим серию с «Тампой», в которой Шестёркин как минимум не слабее лучшего вратаря НХЛ Василевского. Мне нравится, что этот молодой голкипер не идёт за эпизодом, а читает его и опережает. Это и есть вратарский класс», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.