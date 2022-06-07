Кадри перенёс операцию и, скорее всего, не примет участия в оставшихся матчах плей-офф

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри перенёс операцию по восстановлению большого пальца и с большой вероятностью пропустит оставшиеся матчи плей-офф НХЛ, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Даррен Дрегер.
Напомним, по ходу первого периода третьего матча финала Западной конференции нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн в игровом эпизоде толкнул клюшкой в спину Кадри, после чего Назем сильно ударился о бортик и не смог продолжить игру. За этот приём Кейн был наказан пятиминутным штрафом, а затем было принято решение дисквалифицировать его на один матч.
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На данный момент счёт в серии 3:0 в пользу «Колорадо». В эти минуты проходит четвёртая встреча. В текущем розыгрыше плей-офф Кадри набрал 14 (6+8) очков в 13 матчах.
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