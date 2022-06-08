«Сибирь» опубликовала план предсезонной подготовки

ХК «Сибирь» в официальном телеграм-канале клуба опубликовала план предсезонной подготовки к чемпионату-2022/2023.

С 11 по 14 июля команда проведёт медосмотр, а с 16 по 31 июля – сбор в Минске. Во время сбора новосибирцы проведут два контрольных матча: 28 июля сыграют с минским «Динамо», а 30-го – с подольским «Витязем».

С 1 по 5 августа «Сибирь» проведёт сбор в Новосибирске, 7 числа сыграет в контрольном матче с московским «Динамо», а с 9 по 12 будет тренироваться в Нижним Новгороде, где 10 и 12 августа сыграет два контрольных матча с местным «Торпедо».

С 13 по 21 августа команда вновь проведёт сборы в Новосибирске, а с 23 по 28 августа примет участие в турнире имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге.