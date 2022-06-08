«Сибирь» опубликовала план предсезонной подготовки
Поделиться
ХК «Сибирь» в официальном телеграм-канале клуба опубликовала план предсезонной подготовки к чемпионату-2022/2023.
С 11 по 14 июля команда проведёт медосмотр, а с 16 по 31 июля – сбор в Минске. Во время сбора новосибирцы проведут два контрольных матча: 28 июля сыграют с минским «Динамо», а 30-го – с подольским «Витязем».
С 1 по 5 августа «Сибирь» проведёт сбор в Новосибирске, 7 числа сыграет в контрольном матче с московским «Динамо», а с 9 по 12 будет тренироваться в Нижним Новгороде, где 10 и 12 августа сыграет два контрольных матча с местным «Торпедо».
С 13 по 21 августа команда вновь проведёт сборы в Новосибирске, а с 23 по 28 августа примет участие в турнире имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге.
Комментарии
- 8 июня 2022
-
13:32
-
12:55
-
12:25
-
12:05
-
11:50
-
11:40
-
11:22
-
11:14
-
11:10
-
10:50
-
10:35
-
10:18
-
09:56
-
09:34
-
09:25
-
09:00
-
08:52
-
08:50
-
08:39
-
08:37
-
08:14
-
07:39
-
06:40
-
06:28
-
06:14
-
06:09
-
06:04
-
05:57
-
05:42
-
05:41
-
05:37
-
05:28
-
04:59
-
04:57
-
04:41
Партнерский контент