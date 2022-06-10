«Баффало» намерен приобрести контракт Бишопа для преодоления пола зарплат

Журналист Кевин Викс в «Твиттере» рассказал о том, что «Баффало Сэйбрз» намерен приобрести голкипера «Даллас Старз» Бена Бишопа.

«Мне сказали, что «Баффало» близок к тому, чтобы приобрести контракт Бена Бишопа у «Далласа» для преодоления пола зарплат», – написал Викс в «Твиттере».



«У Бишопа остался один год по его контракту, где ему причитается только $ 3,5 млн в виде $ 2,5 млн базовой зарплаты и $ 1 млн в качестве бонусов. В настоящее время «Баффало» находится на почти на $ 19 млн ниже минимального уровня с 15 контрактами в списке», – сообщает твиттер-аккаунт CapFriendly.

В текущем сезоне Бишоп провёл одну игру в регулярном чемпионате АХЛ в фарм-клубе «Даллас Старз» – «Техас Старз». Последний раз он выходил на лёд в НХЛ в сезоне-2019/2020.