Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Баффало» намерен приобрести контракт Бишопа для преодоления пола зарплат

«Баффало» намерен приобрести контракт Бишопа для преодоления пола зарплат
Комментарии

Журналист Кевин Викс в «Твиттере» рассказал о том, что «Баффало Сэйбрз» намерен приобрести голкипера «Даллас Старз» Бена Бишопа.

«Мне сказали, что «Баффало» близок к тому, чтобы приобрести контракт Бена Бишопа у «Далласа» для преодоления пола зарплат», – написал Викс в «Твиттере».

«У Бишопа остался один год по его контракту, где ему причитается только $ 3,5 млн в виде $ 2,5 млн базовой зарплаты и $ 1 млн в качестве бонусов. В настоящее время «Баффало» находится на почти на $ 19 млн ниже минимального уровня с 15 контрактами в списке», – сообщает твиттер-аккаунт CapFriendly.

В текущем сезоне Бишоп провёл одну игру в регулярном чемпионате АХЛ в фарм-клубе «Даллас Старз» – «Техас Старз». Последний раз он выходил на лёд в НХЛ в сезоне-2019/2020.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022