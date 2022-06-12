Главный тренер «Тампы» прокомментировал третий подряд выход в финал Кубка Стэнли

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли. «Молнии» сделали это в третий раз подряд.

«Попасть туда в первый раз было мечтой. Попасть туда во второй раз в следующем сезоне было мечтой, которая, как казалось, ни за что не исполнится вновь. И выйти в финал в третий раз совершенно немыслимо», — приводит слова Купера The Athletic.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им общий успех в серии (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.



Напомним, в финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш», который на пути к финалу в четырёх играх обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Независимо от результата финального матча, российский хоккеист станет обладателем кубка.