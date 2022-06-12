Орлов: приятно видеть Загитову на хоккее. Дорогого стоит, что в стране такие спортсмены

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал о встрече с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой на чемпионате ФХР по хоккею 3х3. 30-летний хоккеист и 20-летняя фигуристка посетили турнир в качестве почётных гостей.



«Сфотографировался с Алиной Загитовой. Приятно видеть на хоккее спортсменов из других видов спорта, тем более таких, которые добились огромных успехов. Это дорогого стоит, что есть такие спортсмены в нашей стране», – передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, в регулярном сезоне НХЛ-2021/2022 Орлов принял участие в 76 матчах, набрав 35 (12+23) баллов при общей полезности «+25». В плей-офф защитник сыграл в шести встречах, отдав одну передачу при полезности «-4».