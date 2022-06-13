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Ватрано: у меня остались незаконченные дела в «Рейнджерс», хочу помочь выиграть Кубок

Ватрано: у меня остались незаконченные дела в «Рейнджерс», хочу помочь выиграть Кубок
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Фрэнк Ватрано, чей контракт с клубом истекает в конце этого сезона, высказался на тему своего контрактного будущего.

«Думаю, что у меня ещё остались незаконченные дела в «Рейнджерс». Я хочу помочь этой команде выиграть Кубок Стэнли. Быть здесь было здорово, и было бы здорово вернуться в команду», — сказал Ватрано на пресс-конференции.

В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги-2021/2022 28-летний нападающий провёл 71 встречу, в которой забросил 18 шайб и отдал 14 голевых передач при показателе полезности «+4». В плей-офф Ватрано принял участие в 20 матчах, набрав 13 (5+8) очков при полезности «-1».

Всего на счету форварда 401 матч в НХЛ, он заработал 170 (101+69) баллов. Ранее Ватрано выступал за «Бостон Брюинз» и «Калгари Флэймз».

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