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Купер допустил, что Пойнт сможет сыграть в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ

Купер допустил, что Пойнт сможет сыграть в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер не исключил, что форвард Брейден Пойнт сможет принять участие в первом матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

«Есть шанс, что Пойнт сыграет в первом матче. Посмотрим, как он будет себя чувствовать, но пока есть прогресс», — передаёт слова Купера журналист Пьер Лебрюн.

Пойнт долгое время работает с командой, но в заявку на матчи финальной серии Восточной конференции до сих пор не попадал. Он провёл всю семиматчевую серию с «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3), а затем пропустил все встречи с «Флоридой Пантерз» (4-0) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2). В нынешнем плей-офф на счету Брейдена две заброшенные шайбы и две результативные передачи.

Финал Кубка Стэнли начнётся в Денвере на площадке «Колорадо» 15 июня. Следующие встречи пройдут 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 июня.

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