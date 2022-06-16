Купер – о поражении от «Колорадо»: более правильная команда выиграла матч

54-летний канадский главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер отреагировал на поражение своих подопечных в овертайме в первом матче серии финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ), который прошёл на выезде в Денвере (США).

«Думаю, более правильная команда выиграла этот матч. По сравнению с прошлыми встречами, кажется, что мы стали лучше. При этом я не думаю, что мы хоть на милю уступили им по игре», — приводит слова Купера журналист The Athletic Микаэль Руссо в «Твиттере».

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Напомним, следующий матч пройдёт также на домашнем льду «Эвеланш» — стадионе «Болл Арена». Он состоится в ночь на воскресенье, 19 июня. Начало – 3:00 мск.