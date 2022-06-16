Что сотворил Ничушкин! Чудо-пас россиянина в овертайме прибил «Тампу» в первой игре финала

Валерий был очень заряжен на игру — забросил шайбу, нанёс шесть бросков в створ и помог «Колорадо» выйти вперёд в серии.

Финал Кубка Стэнли – как много значат эти слова для любителей хоккея! Наступила кульминация сезона, и впервые за несколько лет решать судьбу трофея будут те команды, которые все и ожидали увидеть – главные фавориты.

Ещё больше этот финал значит для болельщиков обеих команд. Для «Тампы» это возможность навсегда войти в историю, став первой в XXI веке династией. Для «Колорадо» же, за пять лет прошедшего путь от 48 очков в регулярке до решающей серии сезона, это шанс вернуть трофей в Денвер спустя 21 год. И тогда, и сейчас «лавин» к нему ведёт Джо Сакик – уже в качестве не капитана, но генерального менеджера.

У Сакика есть достойный наследник – сегодня, как и в серии с «Нью-Джерси», счёт открыл игрок «Эвеланш» с литерой С на груди. После рваного начала (в первые пять минут свисток прозвучал 10 раз) и двухминутного отрезка в меньшинстве хозяевам удалось выйти вперёд – Байрэм протащил шайбу до зоны атаки, поделился ей с Рантаненом, а финн бросил из левого круга вбрасывания. Получилось удачно – снаряд просочился сквозь амуницию Василевского и благодаря небольшой помощи Ландескога заполз за линию ворот.

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Не прошло и двух минут, как за спиной российского голкипера вновь зажёгся красный свет – «лавины» задавили прессингом пятёрку «Лайтинг» и не дали выбросить шайбу из зоны. Макар вынудил Пола расстаться с шайбой, подхвативший её Маккиннон быстро сделал пас Ничушкину, а Валерий, в начале встречи угодивший в штангу, на этот раз бросил Василевскому в «домик» и попал – таким образом Андрей в этом плей-офф ещё не пропускал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В это же время на льду присутствовал Брейден Пойнт – канадец наконец-то восстановился и вернулся в игру спустя месяц отсутствия. Джон Купер не стал разрушать тройку Палат – Стэмкос – Кучеров и поместил канадского центра в третье сочетание к Полу и Колтону. И надо признать, что, даже несмотря на пропущенную шайбу, при игре «пять-на-пять» это звено «Тампы» в первом периоде смотрелось интереснее остальных.

Неудивительно, что именно его игроки соорудили единственный гол «молний» в стартовой двадцатиминутке – Пойнт поборолся за шайбу на своей синей линии, Хедман выбросил её в направлении атаки, и выскочивший из-за Джонсона Пол парой движений обыграл Дарси Кемпера, который также вернулся в строй после нескольких пропущенных матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако ещё до перерыва «Эвеланш» успели восстановить преимущество в два гола. Под конец периода «лавины» получили возможность реализовать двойное большинство – сперва за подножку был удалён Сергачёв, а вскоре этим же провинился Чирелли. Второй штраф вызвал особое негодование на скамейке «Лайтнинг» — помимо того, что недоволен был сам форвард, который, видимо, считал, что Макар симулировал, зол был и Джон Купер.

На решение судей это никак не повлияло, и уже через минуту «Болл-Арена» вновь взорвалась от радости, когда Арттури Лехконен, чей гол вывел «Колорадо» в финал Кубка Стэнли, подправил шайбу после передачи Рантанена и подвёл черту под худшим первым периодом Андрея Василевского в плей-офф – россиянин ещё никогда не пропускал трижды за первые 20 минут.

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Вторую треть команды начали более осторожно. Игра чаще вязла у бортов, команды реже бросали. Зажечь игру помог российский феномен по имени Никита Кучеров. Лучший бомбардир «Тампы» вместе с Палатом получил возможность выбежать на Макара и Тэйвза. Казалось бы, напротив – сильнейшая пара «Эвеланш», в которой есть ещё и претендент на «Норрис».

Однако магия Кучерова оказалась сильнее – чех на перекрёстном движении оставил шайбу россиянину, а тот на огромной скорости издевательски легко запутал Тэйвза и сделал передачу на пятак. Волшебство Никиты одурманило и Макара – иначе объяснить, почему он абсолютно забыл про забежавшего ему за спину Палата, просто не получается.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А уже буквально в следующей атаке своё слово сказал ещё один наш соотечественник – Михаил Сергачёв. В предыдущий раз он блеснул в пятом матче серии с «Рейнджерс» — тогда два его кистевых броска стали фатальными для «синерубашечников». Сегодня же его кистевой позволил «Тампе» сравнять счёт – шайба после очередного заряда от синей коснулась штанги и влетела в ворота спустя 48 секунд после гола Палата.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде «Колорадо» играл по-хозяйски – «лавины» проводили размашистые атаки, часто подолгу владели шайбой в зоне соперника и имели больше опасных моментов. Однако забросить не получалось – иногда «Эвеланш» заигрывались и, казалось, хотели довести совсем уж до верного, в то время как Василевский успевал переместиться и нейтрализовывал угрозу даже сквозь большой трафик. «Тампа» же искала моменты в контратаках, но «Колорадо» играл слишком плотно в своей зоне, редко позволяя игрокам соперника нанести бросок.

За полторы минуты до конца основного времени Марун допустил абсолютно ненужное удаление, выбросив шайбу за пределы площадки. «Лавины» таким подарком не воспользовались, благодаря чему зрители впервые с 2014 года увидели овертайм в первом матче финала Кубка Стэнли.

В хоккейном «твиттере» уже начали шутить о грядущем тройном овертайме, но всё закончилось очень быстро – за 83 секунды. Сергачёв не сумел должным образом вывести шайбу из своей зоны, подхвативший её Комфер бросил в Хедмана, после чего снаряд отскочил к Ничушкину. Россиянин, который сегодня попадал в створ чаще всех (шесть раз), на этот раз решил сделать передачу – и не прогадал. Валерий перевёл шайбу Бураковски, чудо-пасом отрезав оборону «молний», ожидавшую от него седьмой бросок в створ, а швед в касание пробил Василевского и принёс «Колорадо» победу в первом матче финала.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

4:3 — «Эвеланш» открывают счёт в решающей серии Кубка Стэнли — 2022. Послезавтра действующие чемпионы должны сыграть лучше, если не хотят снова поехать домой при счёте 0-2.