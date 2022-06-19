Купер — о 0:7 от «Колорадо»: мы к этому не привыкли

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал разгромное поражение от «Колорадо Эвеланш» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Отстойно ли так проигрывать? Конечно. Мы к этому не привыкли. Такое обычно не происходит с нами. Но будет ли происходить время от времени? Да, будет. Ты просто надеешься, что этого не произойдёт в финале Кубка Стэнли», – приводит слова Купера журналист ESPN Грег Вышински в «Твиттере».

Во втором матче серии «Колорадо» разгромил «Тампу» со счётом 7:0. Дублем в составе победителей отметился российский форвард Валерий Ничушкин. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «лавин», третья игра пройдёт на «Амали Арене» в Тампе во вторник, 21 июня, начало – в 3:00 мск.