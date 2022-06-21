Болельщики «Тампы» бурно праздновали победу. Стэмкосу пришлось их успокаивать

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева, сократив отставание в серии.



После матча болельщики команды победителей начали бурно праздновать и бросать разные вещи на лёд. Такое поведение пришлось останавливать капитану команды Стивену Стэмкосу, который попросил своих фанатов остановиться.



ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».



Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.

Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа» завершила на пятом месте турнирного зачёта, записав в свой актив 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, набрав 119 очков.