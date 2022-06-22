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Рантанен: в плей-офф каждый спешит восстановиться побыстрее

Рантанен: в плей-офф каждый спешит восстановиться побыстрее
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен прокомментировал возможное возвращение в состав форварда Назема Кадри и игру вратаря Дарси Кемпера, который был заменён в предыдущей встрече после пяти пропущенных шайб.

«В плей-офф ребята сражаются. У большинства парней что-то случается, и в этих матчах каждый спешит восстановиться побыстрее, чтобы помочь команде. Наз для нас – большой игрок, приятно его снова видеть на льду в работе.

Кемпер? Знаете, у нас большая вера. Он был нашим первым вратарём весь сезон. У нас есть два хороших вратаря, и Дарси – наш основной. Мы сплачивались весь сезон. Сейчас все доверяют ему», – цитирует форварда «Колорадо» Sportsnet.

Напомним, Кадри получил травму по ходу серии финала конференции с «Эдмонтон Ойлерз». Нападающий восстановился после повреждения, однако его участие в матче находится под вопросом.

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