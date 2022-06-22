Кадри тренировался с основным составом «Колорадо» перед игрой с «Тампой»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри работал в общей группе на раскатке перед четвёртым матчем финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». По ходу тренировки форвард работал вместе со второй спецбригадой большинства.

«Джаред Беднар (главный тренер «Колорадо». – Прим. «Чемпионата») говорит, что Кадри становится лучше с каждым днём. Но не подтвердил, играет ли он сегодня вечером», – написал инсайдер Пьер Лебрюн в «Твиттере».

Кадри получил травму по ходу серии с «Эдмонтон Ойлерз» и в финале с «Тампой» ещё не играл. Нынешний сезон – лучший в карьере форварда. В регулярном чемпионате он набрал 87 (28+59) очков в 71 игре, к которым добавил ещё 14 (6+8) результативных баллов в 13 играх плей-офф.

После трёх матчей финала Кубка Стэнли счёт в серии 2-1 в пользу «Колорадо». Четвёртый матч пройдёт в Тампе на «Амали-Арене» 23 июня, начало – в 3:00 мск.