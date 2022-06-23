Кадри рассказал о победном голе в ворота «Тампы»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри прокомментировал эпизод с заброшенной шайбой в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртой игре финала Кубка Стэнли. Изначально игроки обеих команд не поняли, куда влетела шайба, и только через несколько секунд хоккеисты «Эвеланш» начали праздновать взятие ворот.

«Я знал, что у меня получился довольно неплохой бросок и, возможно, был шанс забить. На самом деле, сразу показалось, что забил, но Василевский как будто бы обманул меня, и я подумал, что он прижал шайбу рукой к телу. Думал, что у него это получилось, поэтому было несколько секунд замешательства. Потом уже увидел, что все бросились на лёд», – приводит слова Кадри ESPN.

Форвард «Эвеланш» Кадри пропустил последние четыре матча из-за травмы, полученной в ходе серии финала конференции с «Эдмонтон Ойлерз», и в первой же игре после возвращения оформил победную шайбу в овертайме.