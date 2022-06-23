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Победный гол Кадри в матче с «Тампой» сначала на льду никто не заметил. Видео

Победный гол Кадри в матче с «Тампой» сначала на льду никто не заметил. Видео
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 3:2 одержали гости, увеличив отставание в серии.

В овертайме исход матча решил Назем Кадри. Но сначала никто даже не заметил, что канадский форвард принёс победу своей команде. Игроки пытались найти шайбу, не заметив, что она уже в воротах.

ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

За хозяев в основное время на 36-й секунде матча забил Энтони Чирелли, а на 31-й минуте Виктор Хедман. У гостей на 26-й минуте отличился Натан Маккиннон, а на 43-й – Эндрю Кольяно.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 25 июня и начнётся в 3:00 мск.

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