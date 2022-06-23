Победный гол Кадри в матче с «Тампой» сначала на льду никто не заметил. Видео

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 3:2 одержали гости, увеличив отставание в серии.
В овертайме исход матча решил Назем Кадри. Но сначала никто даже не заметил, что канадский форвард принёс победу своей команде. Игроки пытались найти шайбу, не заметив, что она уже в воротах.
ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
За хозяев в основное время на 36-й секунде матча забил Энтони Чирелли, а на 31-й минуте Виктор Хедман. У гостей на 26-й минуте отличился Натан Маккиннон, а на 43-й – Эндрю Кольяно.
Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 25 июня и начнётся в 3:00 мск.
- 23 июня 2022
-
07:19
-
07:18
-
07:11
-
07:02
-
06:56
-
06:29
-
06:18
-
06:09
-
05:36
-
05:27
-
04:59
-
04:40
-
04:37
-
03:30
-
02:53
-
02:41
-
02:02
-
01:56
- 22 июня 2022
-
23:52
-
23:21
-
22:45
-
22:29
-
22:08
-
21:46
-
21:30
-
20:49
-
20:10
-
19:40
-
19:05
-
18:46
-
18:20
-
17:53
-
17:47
-
17:31
-
17:10