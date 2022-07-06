В «Бостоне» рассказали о возможности вернуть в команду 36-летнего Крейчи

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини рассказал об интересе к форварду чешского клуба «Оломоуц» Давиду Крейчи, который покинул «Бостон» после сезона-2020/2021.



«Я поддерживал связь с Давидом и его командой… Он провёл много времени со своей семьёй, решая, что бы он хотел делать. Разговоры прошли хорошо. Это просто вопрос того, когда Давид решит в конечном счёте и будем ли мы тем местом, которое он выберет», – цитирует Суини официальный «твиттер» «Бостона».



Напомним, в минувшем сезоне Крейчи провёл за «Оломоуц» 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 46 очков: забросил 20 шайб и отдал 26 результативных передач. В плей-офф на его счету пять очков (три гола и две передачи) в пяти встречах.



Отметим, Крейчи выступал за «Бостон» с 2006 по 2021 год.