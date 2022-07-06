В «Бостоне» рассказали о возможности вернуть в команду 36-летнего Крейчи

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини рассказал об интересе к форварду чешского клуба «Оломоуц» Давиду Крейчи, который покинул «Бостон» после сезона-2020/2021.
«Я поддерживал связь с Давидом и его командой… Он провёл много времени со своей семьёй, решая, что бы он хотел делать. Разговоры прошли хорошо. Это просто вопрос того, когда Давид решит в конечном счёте и будем ли мы тем местом, которое он выберет», – цитирует Суини официальный «твиттер» «Бостона».
Напомним, в минувшем сезоне Крейчи провёл за «Оломоуц» 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 46 очков: забросил 20 шайб и отдал 26 результативных передач. В плей-офф на его счету пять очков (три гола и две передачи) в пяти встречах.
Отметим, Крейчи выступал за «Бостон» с 2006 по 2021 год.
- 6 июля 2022
-
23:35
-
23:29
-
23:23
-
23:06
-
23:01
-
22:51
-
22:25
-
22:08
-
21:15
-
20:49
-
20:32
-
19:57
-
19:39
-
19:20
-
18:49
-
18:44
-
18:11
-
17:51
-
17:49
-
17:27
-
17:24
-
17:06
-
16:37
-
16:17
-
15:55
-
15:06
-
14:49
-
14:41
-
13:55
-
13:47
-
13:16
-
13:02
-
12:50
-
12:12
-
11:47