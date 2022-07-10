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«Филадельфия» ищет варианты обмена Ивана Проворова

«Филадельфия» ищет варианты обмена Ивана Проворова
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25-летний российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов может начать следующий сезон в другом клубе. Об этом сообщает журналист NYI Hockey Now Штефен Рознер в «Твиттере».

Однако, как отмечает источник, сделать это будет достаточно сложно из-за высокой зарплаты хоккеиста – у Проворова осталось три года по контракту с зарплатой в $ 6,75 млн за сезон.

В прошлом сезоне Иван принял участие в 79 встречах за «Флайерз» во всех турнирах, в которых отметился 31 (9+22) результативным действием при показателе полезности «-20» и 34 минутах штрафного времени.

Напомним, ранее «Филадельфия» заполучила из «Каролины Харрикейнз» коллегу по амплуа Проворова – американца Тони Деанджело и заключила с ним двухлетний контракт с зарплатой в $ 5 млн за сезон.

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